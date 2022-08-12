أفضل تطبيق حجز طيران ورحلات سفر 2022

في فصل الصيف تكثر رحلات السفر، ومعها يتزايد البحث عن أفضل تطبيق حجز طيران، من أجل حجز تذاكر السفر. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم أفضل موقع شامل يمكنكم من خلاله عمل حجوزات طيران بسعر جيد، وكذلك يساعدكم في تأجير السيارات وحجز الفنادق.

أفضل موقع حجوزات طيران Skyscanner

إذا كنت تبحث عن حجز طيران، أو تنوي أخذ جولة في أكثر من بلد وإجراء عدة رحلات سفر مختلفة، فإن تطبيق Skyscanner هو أفضل مساعد لك في هذه المهمة، من حيث حجوزات الطيران وتذاكر السفر والفنادق والسيارات وكل شيء.

ويعد تطبيق Skyscanner موقع خدمات سفر متكامل، يمنحك أفضل العروض، ويضمن لك رحلات طيران آمنة تماما، وكذلك يوفر لك سهولة كبيرة في حجوزات الطيران والتذاكر وغيرها.

التطبيق متوفر على متجر google play وكذلك على App store، وقام بتحميله أكثر من 50 مليون شخص من مستخدمي أندرويد فقط، والمهتمين بالسفر وحجوزات الطيران والرحلات.

مميزات حجز رحلات طيران من خلال تطبيق Skyscanner

هناك عدة مميزات يمنحها التطبيق للشخص الذي يقوم بعمل حجوزات طيران من خلاله تتمثل في التالي:

يمكنك البحث في التطبيق بأكثر من 30 لغة.

تطبيق حجوزات الطيران Skyscanner قام بتصنيف الرحلات بواسطة ألوان تميز أسعار كل رحلة حتى تختار الأنسب لك.

يمكنك تفعيل ميزة التنبيهات حتى تتابع الخصومات على الرحلات والحجوزات بمجرد عرضها.

التطبيق يعمل على كل الأجهزة.

يمكنك من تأجير السيارات في أكثر من 30000 مطار في مختلف دول العالم، وكذلك يمنحك فرصة اختيار السيارة بحسب نوع الوقود وماركة السيارة نفسها.

يمنحك إمكانية عمل مقارنة بين أسعار الفنادق في عدة دول في دقائق معدودة.

مميزات أخرى في تطبيق حجوزات الطيران Skyscanner

واجهة التطبيق سهلة للغاية ويمكنك من عمل حجوزات طيران وتأجير سيارات وحجز فنادق بكل سهولة. التطبيق آمن للغاية ويقوم بعمل تشفير للبيانات أثناء التنقل. التطبيق يمنحك القدرة على حذف كل بياناتك عقب انتهاء رحلات السفر الخاصة بك. لا يقوم التطبيق بمشاركة البيانات مع جهات خارجية.

قدمنا لكم في هذا الموضوع أفضل تطبيق حجز طيران وخدمات تأجير سيارات وحجز فنادق في 2022.