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أفضل باقات زين المفوترة للشباب وطريقة الاستعلام عن كل باقة

أشرف محمد

أتاحت شركة زين للاتصالات مجموعة من الباقات، بما في ذلك باقات زين للدفع الآجل، وهي الباقة التي يتم من خلالها تقديم العديد من الميزات ومناسبة لجميع فئات العملاء المشتركين في زين في المملكة العربية السعودية.

باقات زين

باقات زين المفوترة

جدير بالذكر أن شركة زين للاتصالات تقدم لجميع العملاء باقات عديدة ومختلفة تناسب الجميع، ولكل من هذه الباقات العديد من المزايا، ولكل من هذه الباقات فترة صلاحية محددة ودقائق للاستهلاك. يمكن أن تقتصر باقات زين المفوترة على النقاط التالية:

باقات زين المفوترة وخطوات الاستعلام عن الباقة “التفاصيل”

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باقات زين للشباب
باقات زين المفوترة

باقة شباب 99 المفوترة: من خلال هذه الباقة يمكن للعملاء الحصول على ما يلي:

  • 15 جيجا إنترنت.
  • 20 جيجا للتواصل عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
  • 1500 دقيقة للمكالمات المحلية.
  • سعر الباقة 13.85 ريالاً، وهذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة.
باقة زين للشباب 149

باقة شباب 149 المفوترة: توفر هذه الباقة للعملاء عدة دقائق وجيجابايت على النحو التالي:

  • 30 جيجا إنترنت.
  • تصفح في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي دون قيود.
  • 3000 دقيقة مكالمات محلية.
  • رقم خاص للعملاء المشتركين بسعر زهيد.
  • اشتراك مجاني لمدة شهر في بث “OSN”.
  • سعر الباقة شامل ضريبة القيمة المضافة 171.35 ريالا سعوديا.
باقات زين
باقة زين 199

باقة شباب 199 المفوترة: توفر هذه الباقة لعملائها الميزات التالية:

  • 95 جيجا إنترنت.
  •  مكالمات محلية غير محدودة.
  • 20 ريالا رصيد لتقديم الطلبات.
  • التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون قيود.
  • سعر الباقة شامل ضريبة القيمة المضافة 228 ريالا سعوديا.

خطوات الاستعلام عن باقة زين

يمكن لجميع عملاء شركة زين للاتصالات في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الباقات المشتركة والتحقق من تفاصيلها باستخدام أي من الطرق البسيطة التالية:

  • يمكن الاستفسار عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 956.
  • يمكن أيضًا إجراء الاستفسارات عن طريق الاتصال بممثل خدمة العملاء داخل شركة زين للاتصالات عن طريق الاتصال على 00966590000959.
  • هذا على عكس إمكانية الاستعلام عن باقة الاشتراك من خلال الذهاب إلى أقرب فرع من فروع شركة زين والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
  • بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفسار عن طريق زيارة موقع شركة الاتصالات السعودية زين.
أشرف محمد

أشرف محمد كاتب محتوى، محب للبحث في معظم المجالات بغرض التعلم واكتساب الخبرات، لنقلها إلى القارئ بشكل مبسط وميسر .


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