أفضل العروض على الاجهزة الكهربائية والسلع الغذائية في أسواق عبدالله العثيم

تعتبر أسواق عبدالله العثيم من أضخم المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية حيث أنه يتوفر بها جميع السلع المنزلية اللازمة لكل أسرة بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والتي ترضي جميع الأذواق وتناسب جميع الأشخاص ومن الجدير بالذكر أن أسواق عبد الله العثيم تهتم دائماً بوجود العروض والخصومات المميزة بها حيث أن الخصومات تصل إلى 60% على المنتجات ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أفضل العروض على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية في أسواق عبدالله العثيم.

عروض الأجهزة الكهربائية في أسواق عبدالله العثيم

عرض على خلاط اوكارينا كهربائي مع مطحنة لطحن التوابل والمكسرات السعر قبل الخصم 149 ريال سعودي السعر بعد العرض أصبح 119 ريال سعودي.

عرض على قدر ضغط السيف جرانيت 9 لتر لعمل الأرز بطريقة صحية السعر قبل الخصم 175 ريال سعودي السعر بعد العرض أصبح 115 ريال سعودي.

عرض على صانع طعام كينوود متعدد الاستخدامات متوفر به خلاط وكبة السعر قبل الخصم 272 ريال سعودي السعر بعد العرض أصبح 219 ريال سعودي.

عرض على غلاية كيك اون ستيل لعمل المشروبات الساخنة السعر قبل الخصم 75 ريال سعودي السعر بعد العرض أصبح 39 ريال سعودي.

عرض على شاشة ذكية ارو ال أي دي 32 بوصة السعر قبل الخصم 599 ريال سعودي السعر بعد العرض أصبح 449 ريال سعودي.

عروض المنتجات الغذائية في أسواق عبدالله العثيم