أفضل الخصومات في إكسترا بالسعودية على الهواتف المحمول

تحصل شركة إكسترا على بعض التميزات بين المواطنين السعودين لأنها تقدم أفضل العروض والخصومات على الهواتف المحمول وجميع الماركات العالمية، وسوف نتعرف على أفضل الهواتف المتواجدة في إكسترا السعودية.

عروض إكسترا على الهواتف المحمول

توافر إكسترا خصومات على الهواتف المحمول ومنها هاتف آبل آيفون 13 برو، 5 جي، 128 جيجا، أخضر.

هاتف آبل آيفون 13، 5 جي، 128 جيجا، سماء الليل.

هاتف آبل آيفون 13 برو ماكس، 5 جي، 256 جيجا، أزرق سييرا.

هاتف آبل آيفون 13، 5 جي، 128 جيجا، ضوء النجوم.

هاتف آبل آيفون 13 برو ماكس، 5 جي، 256 جيجا، رصاصي داكن.

هاتف آبل آيفون 13 برو، 5 جي، 256 جيجا، ذهبي.

هاتف آبل آيفون 13 برو ماكس، 5 جي، 256 جيجا، فضي.

هاتف آبل آيفون 13، 5 جي، 128 جيجا، وردي.

هاتف آبل آيفون 13 ميني، 5 جي، 128 جيجا، أخضر.

هاتف آبل آيفون 13 ميني، 5 جي، 128 جيجا، أزرق.

هاتف آبل آيفون 13، 5 جي، 512 جيجا، أخضر.

هاتف أبل أيفون 13، 5 جي، 512 جيجا، وردي.

خصومات إكسترا على هواتف شاومي