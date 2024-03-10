المديرية العامة للجوازات تعلن مواعيد العمل الرسمية في المملكة خلال شهر رمضان 2024

أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة السعودية عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وذلك في مختلف فروعها في المملكة حتى يستطيع كافة المواطنين من الاستفادة من خدماتها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات.

وأوضحت أن مواعيد العمل في التحلية ومول والصيرفي مول في محافظة جدة ستكون من الساعة 13:00 حتى الساعة 17:00 قبل الفطار، ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 2:00 بعد الإفطار وذلك من يوم الأحد إلى الخميس.

وأن العمل في حي الرمال في الرياض من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00 من الأحد الخميس، ومن الساعة 21:00 حتى 1:00 وذلك على مدار الأسبوع.

أما عن الخدمات الإلكترونية في روشن مول محافظة الخرج ستكون من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 وذلك من الأحد إلى الخميس.

وأوضحت أن باقي محافظات ومناطق المملكة سيكون العمل بها من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00 وذلك من الأحد إلى الخميس.

كما أشارات إلى خدمة تواصل وأهميتها حيث يمكن الاستفادة منها وحل المشاكل التي تعرقل إتمام الخدمات الإلكترونية عبر أبشر.