أضرار السمن النباتي وأفضل البدائل وسبب منعه في السعودية

المملكة العربية السعودية، واحدة من الدول التي تضع صحة المواطن نصب عينيها، سمعنا كثيرا عن شحنات مواد غذائية وخضروات وفواكه تم رفضها على أبواب موانئ المملكة، ولم يسمح لها بالدخول كونها تمثل خطرا على صحة المواطن السعودي، وكان آخر الممنوعات هو السمن النباتي.

منع السمن النباتي في السعودية

كشف مدير إدارة الغذاء الصحي بهيئة الدواء في السعودية، أن السمن النباتي يمثل خطورة على صحة الإنسان؛ ولذلك تم منعه في السعودية، حرصا على صحة المواطنين.

وأوضح السيد فيصل بن سنيد، أن السمن النباتي أخطر بكثير من الدهون المشبعة، لافتا إلى أن السمن في الأصل حيواني ويأتي بطرق طبيعية من الحيوانات.

ولكن ما يطلق عليه السمن النباتي ما هو إلا عملية هدرجة جزئية للزيت، حتى يصبح قوامه متماسكا، وبالتالي يتم استخدامه بعد أن يصبح صلب في صورة سمنة نباتية.

ولهذه الأسباب قامت هيئة الغذاء بمنعه في السعودية منذ عام 2020، كونه أكثر ضررا على صحة الإنسان من الدهون المشبعة.

أضرار السمن النباتي على صحة الإنسان

زيادة نسب الإصابة بتصلب الشرايين.

رفع نسبة الدهون في الجسم، مثل الدهون الثلاثية والكولسترول.

يقلل من نسبة الدهون المفيدة في جسم الإنسان.

الشخص الذي يتناول السمن النباتي أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

يزيد من احتمالية الإصابة بالنوع الثاني من السكر، بسبب تراكم الدهون.

أفضل البدائل الآمنة للسمن النباتي

يمكن استخدام عدة بدائل جيدة تغنيك عن السمن النباتي أبرزها:

1- السمن الحيواني يأتي في المقدمة.

2- زيت عباد الشمس.

3- زيت الزيتون.

4- زيت الذرة.

5- زيت بذرة القطن.

6- يمكنك أيضا استخدام الدهون غير المشبعة.