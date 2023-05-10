هاشتاج “#أصلح-علاقتك-مع-الله-تعالى” يظهر على قوائم تويتر بين النشطاء السعوديين.. فوائد إيمانية

تصدر صباح اليوم هاشتاج #أصلح_علاقتك_مع_الله_تعالى القوائم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين النشطاء السعوديين من أبناء بلاد الحرمين الشريفين، ورصدت عيون محرر موقع «نجوم مصرية» الكثير من التغريدات الداعية للعودة والرجوع إلى الله تعالى، ونستعرض مع حضراتكم أبرز التغريدات حول ذلك الهاشتاج #أصلح_علاقتك_مع_الله_تعالى.

السر الوحيد الذي لا يعلمه أحد غيرك

وفي هذا الصدد، كتب صاحب حساب يدعى “أبو عبدالله” تغريدة قال فيها “قد يراك البعض تقياً ، وقد يراك آخرون عاصياً لكنك أنت أدرى بنفسك السر الوحيد الذي لا يعلمه أحد غيرك ، هو سر علاقتك بربك فأرضه يرضي عنك عباده”، وأرفق صورة مكتوب فيها «بل الإنسان على نفسه بصيرة».

قد يراك البعض تقياً ، وقد يراك آخرون عاصياً

لكنك أنت أدرى بنفسك❕

السر الوحيد الذي لا يعلمه أحد غيرك ، هو سر علاقتك بربك

فأرضه يرضي عنك عباده #اصلح_علاقتك_مع_الله_تعالي pic.twitter.com/m8UEgQDN2e — ♔ أبو ؏ــبــدﷲ ♔ (@aaa11004261) May 10, 2023

ودخل الهوى العماني مغرداً بذات الهاشتاج، حيث كتبت صاحبة حساب يدعى همسات-عمانية “سبحان الله ما أعظم فصاحة القران وبلاغته واعجازه الذي يبهر العقول ويدهش الالباب”، وقامت بإرفاق صورة مكتوب عليها الفرق بين الفراش والجراد، وكأن المعنى موجود بكامله في القرآن الكريم.

سبحان الله ما أعظم فصاحة القران وبلاغته

واعجازه الذي يبهر العقول ويدهش الالباب..

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.#اصلح_علاقتك_مع_الله_تعالي pic.twitter.com/XnVv03FohU — همسات_عمانية (@fatemah_0101) May 10, 2023

وكتبت “هبة محمد” تغريدة تسرد فيها أفضل أنواع النعم على العبد، وقالت: “من أعظم لذات الدنيا أن ترى أولادك من الصالحين، اللهم أصلح لنا أولادنا”، وقامت بإرفاق صورة يظهر بها كف طفل يحمل المصحف الشريف.

من أعظم لذات الدنيا أن ترى أولادك من الصالحين..💯🌻 اللهم أصلح لنا أولادنا 💚✨#اصلح_علاقتك_مع_الله_تعالى pic.twitter.com/2XavJc6skc — هبة محمد (@Hebamohammed91) May 10, 2023

وغردت صاحبة حساب «نبض» “من أجمل وأصدق ما سقطت عيناي عليه “، وأرفقت صورة مكتوب عليها “من عاد إلى الله عادت إليه نفسه”.