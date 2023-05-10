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هاشتاج “#أصلح-علاقتك-مع-الله-تعالى” يظهر على قوائم تويتر بين النشطاء السعوديين.. فوائد إيمانية

أحمد مراد

تصدر صباح اليوم هاشتاج #أصلح_علاقتك_مع_الله_تعالى القوائم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين النشطاء السعوديين من أبناء بلاد الحرمين الشريفين، ورصدت عيون محرر موقع «نجوم مصرية» الكثير من التغريدات الداعية للعودة والرجوع إلى الله تعالى، ونستعرض مع حضراتكم أبرز التغريدات حول ذلك الهاشتاج #أصلح_علاقتك_مع_الله_تعالى.

هاشتاج #أصلح علاقتك مع الله تعالى يظهر على قوائم تويتر بين النشطاء السعوديين.. فوائد إيمانية

السر الوحيد الذي لا يعلمه أحد غيرك

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وفي هذا الصدد، كتب صاحب حساب يدعى “أبو عبدالله” تغريدة قال فيها “قد يراك البعض تقياً ، وقد يراك آخرون عاصياً لكنك أنت أدرى بنفسك السر الوحيد الذي لا يعلمه أحد غيرك ، هو سر علاقتك بربك فأرضه يرضي عنك عباده”، وأرفق صورة مكتوب فيها «بل الإنسان على نفسه بصيرة».

ودخل الهوى العماني مغرداً بذات الهاشتاج، حيث كتبت صاحبة حساب يدعى همسات-عمانية “سبحان الله ما أعظم فصاحة القران وبلاغته واعجازه الذي يبهر العقول ويدهش الالباب”، وقامت بإرفاق صورة مكتوب عليها الفرق بين الفراش والجراد، وكأن المعنى موجود بكامله في القرآن الكريم.

وكتبت “هبة محمد” تغريدة تسرد فيها أفضل أنواع النعم على العبد، وقالت: “من أعظم لذات الدنيا أن ترى أولادك من الصالحين، اللهم أصلح لنا أولادنا”، وقامت بإرفاق صورة يظهر بها كف طفل يحمل المصحف الشريف.

وغردت صاحبة حساب «نبض» “من أجمل وأصدق ما سقطت عيناي عليه “، وأرفقت صورة مكتوب عليها “من عاد إلى الله عادت إليه نفسه”.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.

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