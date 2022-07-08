بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022 أشهى وألذ الأكلات المصرية

ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم قدوم عيد الأضحى المبارك الذي أوشك على الأبواب، والذي يستعد الناس لاستقباله بالعادات والتقاليد المختلفة والمتعارف عليها، مثل شراء الأضاحي، و الاحتفالات، كما أن عيد الأضحى والذي يعرف عنه عيد اللحمه بسبب الأضحية، يستعد له الكثير من خلال تقديم أشهى الأكلات ذات المذاق اللذيذ، والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال حتى تحضيرها على سفرتك في أيام العيد والاستمتاع مع الأسرة بأفضل الأكلات.

أكلات عيد الأضحى

الفتة

الفتة تعتبر الأكلة الأساسية والرسمية في كل منزل بمناسبة عيد الأضحى، والتي تحرص الأسر المصرية على تحضيرها في العيد، حيث أنها تتميز بطريقة سهلة وبسيطة كما أنها أكلة غير مكلفة، ويمكن تحضيرها من خلال الأرز والعيش المحمص والصلصة، وقطع اللحم المحمر.

بالفيديو على طريقة الشيف فهمي طريقة عمل فتة العيد ألذ أكلات عيد الأضحى

الكوارع

الكوارع من أفضل الأكلات التي تتميز بالعديد من الفوائد للجسم والتي تعمل على تقوية العظام، وتجعل الشخص الذي يأكلها يبدو بصحة جيدة، كما أنها تتم بطريقة سهلة وبسيطة، و ان مذاق لذيذ وجميل،وهي من الأطباق الأساسية في أيام العيد.

الممبار

يعتبر واحد من أشهى الأكلات التى يفضلها الكثيرون بفضل مذاقها اللذيذ كما أنها غير مكلفة ولا تأخذ وقت كبير في تحضيرها، حيث يمكن تحضيرها من خلال غسل الأمعاء وتنظيفها بشكل جيد صك القيام بحشوها من الداخل بخلطة الأرز،و تحميرها في الزيت.

طريقة عمل الممبار بخطوات سهلة وبسيطة أحلى من المحلات

الكبدة

الكبدة هي الأكلة الرسمية الرئيسية للمصريين في جميع الأوقات كما تحرص الكثير من البيوت في تحضير الكبدة في أيام العيد، والتي تتميز بمذاقها اللذيذ الرائع الذي يجعلك تستمتع بأكلها سواء الكبدة الإسكندراني، أو الكبدة المشوية بردة.

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