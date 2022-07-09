أشهى أكلات عيد الأضحى باللحم في السعودية 2022

العديد من الناس يبحثون حاليا عن أشهى أكلات عيد الأضحى باللحم في السعودية، وتعتمد هذه الأطباق بشكل رئيسي على اللحوم كاللحم المفروم والبقري والضأن وغيرها والتي يتم إعدادها في كل بين سعودي في أيام عيد الأضحى، ونفس الأمر بالنسبة لكل الدول العربية الإسلامية على العموم، والكثير من ربات البيوت تتملكهن الحيرة بخصوص طبق أول يوم من عيد الأضحى، وهناك قائمة مشهورة من الأطباق التي تميز كل دولة، إلا أن أشهر الأطباق بالسعودية هي الكبسة، مرقوق اللحم، اللحم الضاني المطبوخ وغيرها.

أشهى أكلات عيد الأضحى باللحم في السعودية

هناك الكثير من أشهى أكلات عيد الأضحى باللحم في السعودية التي تزين الموائد في فترة العيد، من أهمها الكبسة السعودية، وتتألف هذه الأكلة من لحم ضاني مطبوخ مع الأرز وتضاف له صلصة أو نكهات، يسلق الأرز ويطهى اللحم على على نار هادئة، وتوضع قطع اللحم الكبيرة على الطبق، ثم يسكب عليها صلصة الطماطم.

طبق المرقوق السعودي

من أشهر الأطباق أيضا المرقوق السعودي، يتم إعداد الطبق بواسطة عجينة المرقوق وخليط اللحم، وتتم إضافة البهارات والنكهات وبعض الخضار، ثم تضاف للحم ويتم خلطها وتقليبها حتى تحصلوا على طبق متجانس ولذيذ.

أكلة المفطح خروف صغير

يتم عمل أكلة المفطح خروف صغير مع البهارات والسمن أو دهن الضاني مع البصل، بحيث يوضع الخروف في وعاء كبير مع الماء ويطهى لثلاث أو أربعة ساعات على درجة حرارة مرتفعة، ثم يضاف إليه البصل وورق الغار والبهارات، يمكنكم وضع الأرز في وعاء كبير ومسطح ويوضع الخروف الصغير فوقه بعد أن ينضج جيدا، وهذه الوجبة كافية لعشرة أشخاص.

الإفطار على طبق الحميس في السعودية

تحضر النساء السعوديات طبق الحميس الشهير في عيد الأضحى، وهو يتكون من قطع لحم صغيرة والكبد والكلاوي، وتمزج مع البصل والطماطم والبهارات، وتطهى على نار هادئة، كما يتم إعداد أقراص الحنيني في هذا اليوم.

نصل إلى نهاية مقال أشهى أكلات عيد الأضحى باللحم في السعودية، وقد عرضنا لكم قائمة المأكولات التي تعدها الأسر السعودية في هذا اليوم.