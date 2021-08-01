أشهر المكاتب الهندسية في العاصمة الرياض 2021

تكمن وظيفة مكاتب الاستشارات الهندسية في توفير خدمة مميزة لعملائها على اختلافهم، حيث تعمل على إتاحة تصميمات مميزة داخلية وخارجية لمختلف أنواع المباني، فهي تجمع بين الجودة المميزة والسعر المناسب الجمله، وفي هذا السياق سوف نتعرف سويا على أشهر مكاتب الاستشارات الهندسية في العاصمة الرياض من خلال مقالنا هذا.

أشهر مكاتب الاستشارات الهندسية في الرياض:

تتنوع المكاتب الهندسية في العاصمة الرياض، حيث تمتاز أغلبها بالصيت الحسن من خلال العامل الجيد مع العملاء والخدمة المميزة، حيث جاءت تلك المكاتب كالتالي:

مكتب راية المعمار:

يعد واحدا من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العاصمة الرياض.

لديه من الخبرة والوسائل التقنية الحديثة ما يجعله دوماً في المقدمة.

يحوي باقة من أفضل خبراء الهندسة المعمارية.

يقدم خدماته بأسعار مناسبة تلائم الجميع.

موقع المكتب الالكتروني: مكتب راية المعمار.

رقم هاتف المكتب: 0555199838.

بريد المكتب الإلكتروني: [email protected]

مكتب الشبانات:

يعتمد مكتب الشبانات على توفير خدماته بجودة مميزة وأسعار ملائمة.

يحوي باقة من أفضل خبراء الهندسة المعمارية.

خدماته تتناسب مع مختلف أذواق المجتمع السعودي ومختلف طبقاته.

يضفي لمسة تراثية مميزة على تصميماته.

رقم هاتف المكتب: 14600200.

بريد المكتب الإلكتروني: [email protected]

مكتب مدراج للاستشارات الهندسية:

يهدف مكتب مدارج إلى توفير كافة تصاميمه بشكل فريد ومميز تضفي بها شيئاً من العراقة والأصالة مع الاحتفاظ بالشكل الحديث المعاصر.

يحوي باقة من أفضل خبراء الهندسة المعمارية بخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

مقر المكتب: يقع المكتب في مخرج 6 شارع أبي بكر الصديق حي النفل.

الموقع الالكتروني للمكتب: مكتب مدراج للاستشارات الهندسية.

رقم هاتف المكتب: 0556222256.

بريد المكتب الإلكتروني: [email protected]

مكتب خالد الفقيه للتصميمات المعمارية:

العمل في مكتب خالد الفقيه قائم على قدم وساق طيلة الوقت.

يوفر المكتب كافة خدمات الصيانة التي يفتقر المشروع الهندسي إليها.

حصل المكتب على شهادة الأيزو للجودة في عام 9001 ميلاديا.

مقر المكتب: يقع مكتب خالد الفقيه على طريق خريص الفرعي 14421 المنار بالرياض.

موقع المكتب الالكتروني: مكتب خالد الفقيه.

رقم هاتف المكتب: 920006568.

بريد المكتب الإلكتروني: [email protected]

مكتب أماكن للتصميمات المعمارية:

يمتلك مكتب أماكن على خبرة في مجال الاستشارات الهندسية لا تقل عن 20 عاما.

يقوم على تصميم المشروعات الخاصة والحكومية على حد السواء.

مقر المكتب: يقع مكتب أماكن في 3308 حفصة بنت عمر الروضة.

موقع المكتب الالكتروني: مكتب أماكن.

رقم هاتف المكتب: 011503464558.

مكتب المستوى للاستشارات الهندسية:

يحوي مكتب المستوى على باقة من أفضل خبراء الهندسة المعمارية بخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

يقوم على تصميم المشروعات الخاصة والحكومية على حد السواء.

مقر المكتب: يقع مكتب المستوى في 1282 الأمير بدر بن عبد العزيز الربوة.

موقع الشركة الإلكتروني: مكتب المستوى.

رقم هاتف الشركة: 0114758882.

بريد الشركة الإلكتروني: [email protected]

مكتب رونق للاستشارات الهندسية:

يحوي مكتب المستوى على باقة من أفضل خبراء الهندسة المعمارية بخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

يقوم على تصميم المشروعات الخاصة والحكومية على حد السواء.

تمكن المكتب من حصد الكثير من الجوائز نظراً لتميزه في مجال الاستشارات الهندسية.

مقر المكتب: يقع مكتب رونق في شارع العليا.

الموقع الإلكتروني على موقع فيس بوك: مكتب رونق.

رقم هاتف المكتب: 0114620042.

بريد المكتب الإلكتروني: [email protected]

مكتب اودك للاستشارات الهندسية: