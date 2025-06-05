أشعة قاتلة؟ تعرّف على أخطر ساعات النهار في الحج وتحذيرات وزارة الصحة

في إطار جهودها المتواصلة لحماية ضيوف الرحمن، أطلقت وزارة الصحة السعودية حملة توعوية موسعة بعنوان “حج بصحة”، دعت من خلالها حجاج بيت الله الحرام إلى اتباع الإرشادات الصحية الوقائية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده المشاعر المقدسة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أهمية الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة الحجاج، وزيادة خطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وشددت “الصحة” على ضرورة الالتزام باستخدام المظلات الواقية من الشمس أثناء التنقل بين المشاعر، وتفادي المشي تحت أشعة الشمس الحارقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة البسيطة يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الحجاج وتقليل الإصابات المرتبطة بالحرارة.

كما نبهت الوزارة إلى أهمية شرب كميات كافية من المياه بانتظام طوال اليوم، حتى في حال عدم الشعور بالعطش، وذلك لضمان ترطيب الجسم، والوقاية من الجفاف الذي يُعد من أبرز المخاطر الصحية خلال موسم الحج.

وحذرت الوزارة من المشي على الأسطح المكشوفة أو لمسها في فترات الظهيرة، خاصة تلك التي تتعرض مباشرة لأشعة الشمس، تفاديًا للإصابة بالحروق أو الإنهاك الحراري، الذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في حال عدم التعامل معه بشكل سريع.

وأكدت وزارة الصحة أن سلامة الحجاج تمثل أولوية قصوى، وأنها مستمرة في تقديم التوعية والإرشاد الصحي عبر فرقها الميدانية المنتشرة في مختلف مواقع الحج، إضافة إلى حملات التثقيف عبر المنصات الرقمية الرسمية.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الحجاج إلى الاتصال على الرقم الموحد 937 في حال الحاجة لأي استشارة طبية أو تدخل عاجل، مؤكدة أن الفرق الطبية مستعدة على مدار الساعة لتقديم الدعم والرعاية الصحية لكل من يحتاجها.