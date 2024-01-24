“أشد فتكًا من كورونا”.. وباء قاتل يُثير الذعر في السعودية

سادت حالة من القلق لدي الشعب السعودي، بعدما أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن انتشار مرض خطير بين المواطنين خلال الفترة الماضية.

وباء “X” يُثير الذعر في المملكة العربية السعودية

أكدت منظمة الصحة العالمية على أن هناك مرض خطير ينتشر بصورة ملفتة للنظر بين الشعب السعودي خلال الآونة الأخيرة.

مرض X 🙂 قريبًا في الأسواق.. 🤡 مسرحية جديدة ووباء كاذب من صناعتهم الشيطانية الخبيثة!! 😈 إيّاكم واللقاحات يا قوم. 💉 وتذكّروا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: 💙

"لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين".

🌿🌿🌿 pic.twitter.com/Av9ZSbjx70 — أبا الجــرَّاح (@AbuDauiske) January 18, 2024

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المرض القادم يحمل اسم “X”، حيث يحمل خطورة أكثر من كورونا.

وشددت على أن هذا المرض الحديث سيكون أشد فتكًا من كورونا، حيث يحمل خطورة كبيرة وقاتلة على جميع الفئات العمرية بالنسبة للشعب السعودي.

وكشفت تقارير صحية، أن وباء “X”، يعد أكثر فتكًا ب 20 مرة من فيروس كورونا، والذي صُنف على أنه مميت وقاتل في 2020 الماضي.

وأوضحت التقارير أن هذا الوباء غير محدد ومجهول وافتراضي، حيث يعبر عن عدوي جديدة قد تحدث في المستقبل.

فيما أشار باحثون إلى أنه هذا الفيروس قد يكون فيروسًا تاجيًا، وذهب البعض الآخر إلى أنه قد يكون فيروس جديد من الإنفلونزا لم يظهر مثله في السابق.

وكان وباء كورونا قد صُنف من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه مرض قاتل، حيث كان يُصيب الجهاز التنفسي ومن ثم يؤدي لاضطرابات في الجسم.

وسيطرت حالة من الخوف والقلق خلال جائحة كورونا، حيث كاد العالم يتوقف بسبب عزلة الناس في المنازل، حيث كان فيروس كورونا ينتشر من خلاا الهواء.