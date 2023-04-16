أسير سعودي يسجد لله شكراً بعد نزوله في مطار الرياض بعد صفقة تبادل الأسرى

التقطت اليوم عدسات الكاميرا فرحة كبيرة لأحد الأسرى السعوديين القادمين من اليمن بعد فترة كبيرة من إحتجازهم، وجاء ذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وقد تم التقاط صورة قام من خلالها المواطن السعودي بالسجود لله شكرًا وجاء ذلك عقب نزوله من الطائرة التي أقلته من اليمن إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

من جهة أخرى فقد وصلت طائرة إلى العاصمة السعودية الرياض وعلى متنها 16 أسيرًا سعوديًا كانوا محتجزين لدى جماعة الحوثي، وقد وصلت الطائرة إلى الأراضي السعودية وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى في اليمن.

من ناحية أخرى فقد صرح مصدر مسؤول إن الطائرة كان على متنها أيضًا ثلاث سودانيين وأخوا العميد طارق صالح وإبنه.

هذا وقد بدأت أمس الجمعة، عملية لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية في اليمن والحوثي، والتي تستمر فعالياتها تحت رعاية أممية خلال الثلاث أيام القادمة.