أسماء المستفيدين من المقطوعة الدفعة الأخيرة 1440 .. كيفية الاستعلام عن أموال شهر ذي الحجة

مقطوعة شهر ذي الحجة من خلال الدخول برقم السجل المدني علي موقع وزارة الضمان للمقطوعة يمكنكم عمل استعلام عن حالة الطلب ومعرفة الأموال المدفوعة الحالية والدفعات السابقة من المقطوعة. ومن المعلوم صرف الأموال والدفعات المالية خلال الأيام الحالية قبل عيد الأضحى المبارك من اجل إسعاد كافة المواطنين السعوديين أو في خلال أيام قليلة جدا، ويمكنكم معرفة ميعاد صرف الدفعات والحصول علي الأموال من خلال تتبع الحسابات البنكية ومن خلال الرسائل البنكية علي الجوال الخاص بكم.

أسماء المستفيدين من المقطوعة الدفعة الأخيرة 1440، الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون في معرفة كل الأمور المتعلقة بالمقطوعة، سوف نتناول بكل دقة المعلومات الدقيقة والصحيحة أن شاء الله عن المقطوعة وعن أسماء المستفيدين من المقطوعة لسنة 1440 الحالية، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداع جميع المبالغ والاستحقاقات المالية لجميع الأسر الفقيرة والتي تنطبق عليها الشروط الموضوعة من خلال وزارة الضمان الاجتماعي، هذه الأموال يتم إيداعها بشكل مباشر في جميع الحسابات البنكية بالنسبة لجميع الأسر والأفراد.

أسماء المستفيدين من المقطوعة

جميع المواطنين يمكنهم معرفة كيفية الاستحقاق الخاص بهم من خلال متابعة حسابتهم البنكية أو من خلال الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعمل استعلام عن المقطوعة من خلال رابط الاستعلام عن المقطوعة، أو من خلال الاتصال برقم الخدمة الوحيد “19911” للحصول علي جميع الإجابات المتعلقة بالأموال المتعلقة بالمقطوعة، هذه الأموال لا تودع في حسابات المستخدمين ألا بعد اكتفاء جميع الشروط الخاصة بهم والتي سوف نتعرف عليها وما هي الطريقة الصحيحة للحصول علي المقطوعه:

شروط الحصول علي المقطوعة

ألا يقل سن الزوج والزوجة عن خمسة وثلاثون عام. أن يكون الدخل موافي لكافة الشروط الموضحة 3000 ريال للعازب و8680 ريال للمتزوج ويعول. عدم امتلاك أي سجلات تجارية. عدم امتلاك مزرعة خاصة. يجب كتابة جميع البيانات بشكل صحيح جدا. المقطوعة تصرف لجميع الأرامل والمطلقات والشيوخ. المقطوعة غير مرتبطة بسنة معينة وتصرف حين الموافقة علي الأسرة المستحقة لها. جميع المسجليين في المقطوعة يمكنهم عمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية من خلال موقع الوزارة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر شوال الجاري 1440 الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق. النقر علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر ذو القعدة الجاري. سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري. أو الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين.

تقديم اعتراض وشكوي وطلب استعجال

الاتصال علي الخط العاجل 19911 والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال في نفس الوقت.

الدخول علي صفحة المقطوعة الموجودة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير وتقديم شكوي برقم الطلب ورقم السجل.

إرسال خطاب عاجل (مظلمة) إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفية أفاده بالحالة الاجتماعية وجميع البيانات.

متابعة الحساب البنكي بشكل مستمر وتحديث البيانات بين الحين والأخر.

التأكد من البيانات المسجلة بطريقة صحيحة في موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية قسم المساعدات المقطوعة.

تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية.

مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها علي المستفيدين قبل التقديم.

مقطوعة شهر شوال

مقطوعة شهر شوال، أعلنت وزارة العمل عن إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك” بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن اجل أدخال البهجة والسرور عليهم.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي

الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو رابط الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي. وإدخال رقم الهوية وكود التحقق. الضغط علي إظهار معلومات الدفع. التعرف علي صرف الدفعات الحالية والسابقة.

بوابة زكاتي الإلكترونية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحت أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت بتوفر خدمة اختيارية لأفراد المجتمع تمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها وذلك عن طريق بوابة “زكاتي الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA”، وتطبيق “زكاتي الإلكتروني” للجوال، وأن هذه الأموال المحصلة سوف يتم صرفها على كافة الفئات المستحقة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من اجل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق منظومة وشراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة والهيئة في هذا الشأن.