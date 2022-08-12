تم الإعلان مؤخرًا عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444، وهي واحدة من الأمور الرئيسية التي يبحث عنها الكثير من المتقدمين للوظائف التعليمية والتى أعلنت عنها منصة جدارة، حيث يمكن للمواطنين الباحثين عن عمل التقدم للوظائف في مختلف الجهات الحكومية التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، يتم تسجيل هذه البيانات إلكترونيًا، وبعد ذلك يتم مراجعة البيانات والتحقق منها، فعدد كبير من المرشحين ينتظرون إعلان قبولهم للوظائف التعليمية التي تقدموا لها، ومن خلال رابط استعلام منصة جدارة سيتمكنون من معرفة النتائج وأسماء المرشحين، ويعتبر نظام جدارة للتوظيف من أحدث الأنظمة فى وزارة الخدمة المدنية بالمملكة، يتم استخدام هذا النظام من قبل العديد من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة، حيث وصل إلى 1.5 مليون مستخدم العام الماضي.

رابط أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

وافقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على التقديم والاستعلام عن الوظائف التعليمية الشاغرة عبر نظام جدارة الإلكتروني لتابع لمنصة مسار، وأصدرت الوزارة أسماء 11547 مرشحا ومرشحة لتولي مناصب تدريسية، بالنسبة لهذه الوظائف الشاغرة يرجى الاستفسار عن نتائج الوظائف التعليمية واتباع الإجراءات اللازمة، يمكنك التعرف على أسماء المرشحين للوظائف التعليمية من خلال نظام جدارة.

تسجيل الدخول نظام جدارة التوظيف الالكتروني

نظرًا لأن العديد من الأشخاص يحتاجون إلى تسجيل الدخول إلى جدارة لعرض تفاصيل الطلب والمتقدمين للحصول على الوظائف التعليمية أو وظائف أخرى، فيمكنهم القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

• ادخل إلى موقع جدارة مباشرة “من هنا“.

• اضغط فوق زر تسجيل جديد.

• أدخل رقم الهوية المكون من 10 أرقام.

• أدخل تاريخ الميلاد بالهجري.

• كتابة جنسية المتقدم للوظيفة.

• اكتب رمز التحقق المرئي.

• انقر فوق رمز المتابعة.

• يرجى التحقق من البيانات المعروضة والتأكد من أنها تتطابق مع البيانات الكاملة للمسجل.

• أدخل بياناتك الصحية.

• كتابة رقم الهاتف المحمول.

• انقر فوق رمز التسجيل.

• العودة إلى صفحة تسجيل الدخول.

• أدخل اسم المستخدم الخاص بك، وهو رقم التسجيل الخاص بك.

• ادخل رقمك السري.

• اكتب الكود المرئي الموضح في الصورة الظاهرة.

• انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

شروط القبول في الوظائف التعليمية 1444

هناك بعض الشروط من أجل القبول في الوظائف التعليمية 1444 هي:

• يجب أن يجتاز المتقدم للوظيفة المقابلة الشخصية.

• أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي لمعتمد من وزارة التربية في مكان العمل.

• يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

• يرجى تقديم المستندات المطلوبة فى يوم التقديم.