يبحث الكثير من المواطنين في جميع الأنحاء عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، ولذلك نجد أن نظام جدارة ، يشهد إقبال كبير من المواطنين المقدمين على الوظائف الحكومية المعلن عنها، وكان آخرها بحث المتطلعون للتقديم على 11547 وظيفة في التربية والتعليم، والآن يرغب الكثيرون في الوصول إلى رابط لنظام جدارة المعلن للتعرف على أسماء المرشحين للوظائف الحكومية التعليمية 1444 هجري، وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الترشيح المبدئي للوظائف وذلك يوم الخميس الماضي.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر جدارة

يمكن الأشخاص الذين سبق وقاموا بالتقديم في الوظائف التي قامت جدارة بالإعلان عنها الاستعلام عن أسماء الأشخاص المرشحين لتلك الوظائف عبر الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام جدارة. بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية بالمكان المخصص لها. ثم قم بإدخال كلمة السر. ثم قم بتحديد جنس المتقدم. قم بكتابة رمز التحقق المرئي. قم باختيار أيقونة دخول. ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام وظهور نتيجة الترشيح.

الشروط الواجب توافرها للقبول

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لكي يتم قبولك في تلك الوظائف وهي:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يلزم أن يكون المتقدم للوظيفة قد اجتاز المقابلة الشخصية.

يلزم أن يقزم المتقدم للوظائف الشاغرة باجتياز لاختبار الفحص الطبي وشرط أن يكون الاختبار معتمد عند إدارة التعليم بمقر الوظيفة.

كما يلزم أن يكون المتقدم استكمل كافة المتطلبات في خلال الفترة من 16 محرم 1444 إلى 27 محرم لنفس العام.

يلزم أن يكون المتقدم مرفق كافة المستندات والوثائق المطلوبة بيوم المطابقة.

ما هو نظام جدارة الإلكتروني

هو نظام قامت وزارة” الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” بإطلاقه لصنع مسار واحد للمتقدمين للوظائف الحكومية المعلن عنها، كما إنها خدمة تساعد المواطنين الذين يبحثون عن عمل، وذلك من خلال إتاحة خدمة التسجيل بالبرنامج والتقدم على الإعلانات الوظيفية، ويتم التحقق في كافة التفاصيل المقدمة من المرشحين للتأكد أن الوظيفة ملاءمة للمقدم له وتعمل المنصة على تحسين منظومة العمل الحكومي والعلو بمستوى الجودة العالمية.