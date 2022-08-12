أسماء المرشحين للوظائف التعليمية بالسعودية عبر نطام جدارة الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي أمسِ، عن أسماء المرشحين مبدئيًا للالتحاق بوظائف المهن التعليمية بواسطة نظام جدارة الإلكتروني، وبعد الإعلان كثرت عمليات البحث اليوم الجمعة على محرك البحث العالمي جوجل، عن نظام جدارة الإلكتروني والوظائف التعليمية الشاغرة.

ودعت وزارة التربية والتعليم السُّعُودية، المرشحين مبدئيًا، لعدد 11547 وظيفة تعليمية للعام الدراسي الجديد 1444هـ، للاطلاع على نتائج الترشيح المبدئي، بواسطة الدخول على حساب المتقدم في نظام “جدارة” الإلكتروني بمنصة “مسار”.

رابط وظائف التعليم عبر نظام جدارة الإلكتروني بمنصة مسار

يتيح رابط جدارة الإلكتروني، للمرشحين الاطلاع على نتائج الترشيح المبدئي للعام الدراسي الجديد 1444هـ من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

شروط الوظائف التعليمية بالسعودية 1444هـ

أكدن وزارة التربية والتعليم أن الإعلان يأتي تمهيداً، للوصول إلى مرحلة الاختيار نهائيًا بعد استيفاء الأوراق والبيانات المطلوبة عبر نظام جدارة، واجتياز شغل الوظائف مثل، المقابلة الشخصية والفحص الطبي داخل مقر الوظيفة في المدّة من 14 وحتي 25 أغسطس الجاري، وسيتم إشعار المرشحين مبدئياً برسالة على جوالهم تخبرهم بموعد ومقر المقابلة الشخصية.

من المقرر بعد ظهور النتائج المبدئي للوظائف التعليمية 1444هـ، بواسطة نظام جدارة الإلكتروني، تأتي خطوة استكمال الأوراق والمسوغات المطلوبة من المرشح، وفقاً لوزارة التربية والتعليم، وبعدها يتم إشعار المتقدم بالقبول النهائي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السُّعُودية يوم 28 يوليو 2022، عن موعد فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية.

التخصصات المطلوبة للوظائف التعليمية بالسعودية 1444هـ

وجاءت التخصصات المطلوبة، على رتبة “معلم ممارس” للعام الدراسي 1444هـ، في التخصصات الآتية، الرياضيات، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الكيمياء، والأحياء، الفيزياء، اللغة الإنجليزية.

وفتح باب التقديم على هذه الوظائف بواسطة نظام جدارة الإلكتروني، يوم الأحد 2 محرم الموافق 31 يوليو 2022، واستمر التقديم حتى يوم الأحد الماضي 9 محرم الموافق 7 أغسطس الجاري.