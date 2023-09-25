أسعدوا قلبه.. شباب سعوديين يغنون ويرقصون احتفالا باليوم الوطني 93 مع مسن جليس كرسي متحرك

اجتاحت موجة من الإعجاب والتقدير شبكات التواصل الاجتماعية، إثر تداول مقطع فيديو يبرز لحظات مؤثرة لمجموعة من الشبان يحتفلون باليوم الوطني الـ93 برفقة مُسن سعودي.

شباب مع مسن في احتفالات اليوم الوطني - مصدر الصورة: تيك توك.

تجمع هؤلاء الشبان أمام منزل الرجل الكبير في السن، حيث كانوا يرفعون الأعلام وينسجمون مع ألحان الأغاني الوطنية.

ومن المشاهد المؤثرة، ظهر المُسن على كرسيه المتحرك وهو يشاركهم الفرحة مع عائلته وباقي الحضور، مُظهرًا تفاعله العميق بحركة يديه وتلويحه المتواصل بالعلم السعودي للأعلى.

وعلى لسان أحد الأشخاص فقد قال في احتفاله مع المسن “هؤلاء فئة من المواطنين ساهموا في بناء الوطن وعزيزين على قلوبنا ومستحيل ما نشارك معهم هذا الاحتفال” وقال أخر “كبير في السن الله يعطيه الصحة والعافية يحتفل معنا ليتذكر الماضي ويعيش معنا الحاضر”.