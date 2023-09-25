أخبار السعودية

أسعدوا قلبه.. شباب سعوديين يغنون ويرقصون احتفالا باليوم الوطني 93 مع مسن جليس كرسي متحرك

أسماء صبري

اجتاحت موجة من الإعجاب والتقدير شبكات التواصل الاجتماعية، إثر تداول مقطع فيديو يبرز لحظات مؤثرة لمجموعة من الشبان يحتفلون باليوم الوطني الـ93 برفقة مُسن سعودي.

- صورة 1 - أسعدوا قلبه.. شباب سعوديين يغنون ويرقصون احتفالا باليوم الوطني 93 مع مسن جليس كرسي متحرك

شباب مع مسن في احتفالات اليوم الوطني - مصدر الصورة: تيك توك.

قد يهمك:

طاجن البامية باللحمة: طبق مصري لذيذ وغني بالعناصر الغذائية

مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023/2024 اليوم الجمعة 29 سبتمبر

تجمع هؤلاء الشبان أمام منزل الرجل الكبير في السن، حيث كانوا يرفعون الأعلام وينسجمون مع ألحان الأغاني الوطنية.

ومن المشاهد المؤثرة، ظهر المُسن على كرسيه المتحرك وهو يشاركهم الفرحة مع عائلته وباقي الحضور، مُظهرًا تفاعله العميق بحركة يديه وتلويحه المتواصل بالعلم السعودي للأعلى.

وعلى لسان أحد الأشخاص فقد قال في احتفاله مع المسن “هؤلاء فئة من المواطنين ساهموا في بناء الوطن وعزيزين على قلوبنا ومستحيل ما نشارك معهم هذا الاحتفال” وقال أخر “كبير في السن الله يعطيه الصحة والعافية يحتفل معنا ليتذكر الماضي ويعيش معنا الحاضر”.

Avatar of أسماء صبري
أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات