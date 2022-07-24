اسعار البيك الجديدة 2022 بعد إضافة الضريبة في فروع المملكة العربية السعودية

ازدادت مؤشرات البحث مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة حول أسعار البيك الجديدة داخل المملكة العربية السعودية من قبل العديد من الأشخاص، حيث يعتبر مطعم البيك من أهم وأشهر المطاعم المتواجدة داخل المملكة تم انشائه خلال عام ١٩٧٤ في مدينة جدة ثم انتشرت فروعه بعد ذلك في المدينة المنورة ومكة، ويتميز هذا المطعم بنظافة الطعام المقدم واسعاره التي تتناسب مع شريحة كبيرة من المواطنين.

اسعار البيك

كانت أسعار مطعم البيك مستقرة لفترة طويلة ولكن بعد حلول الازمة الاقتصادية الأخيرة التي كانت نتيجة الثورة بين روسيا وأوكرانيا ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ على جميع السلع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار داخل المطعم وقد جاءت الأسعار الحالية كالتالي:

سعر وجبة بيج العادية أو الحارة ١١.٥ ريال سعودي، ووجبة دجاج البيك 10.5 ريال سعودي، وتوجد وجبة أخرى بسعر 14 ريال سعودي.

ساندوتش الدجاج المسحب يصل سعره إلى 6 ريال سعودي إلى 11 ريال سعودي، ووجبة الدجاج المتكونة من سبع قطع مع إضافة الخبز والبطاطس والسلطة بسعر 10.5 ريال سعودي.

ساندوتش السمك الفيليه بسعر 6 ريال سعودي مع تقديم بطاطس ومشروب غازي.

تتوافر وجبة الجمبري بسعر 21 ريال سعودي ووجبة الفلافل بسعر 7.5 ريال سعودي.

سعر آيس كريم الشوكولاتة 2 ريال سعودي.

منيو البيك الجديد في السعودية

سعر وجبات بروست البيك الجديدة

وعن أسعار بروست البيك الجديدة فقد جاءت بعد التعديل وإضافة الضريبة كالاتي:-

وجبة بروست البيك حار أو عادي (4 قطع) ب سعر 21 ريال. وجبة بروست البيك حار أو عادي (8 قطع) ب سعر 28 ريال. وجبة بروست البيك مسحب حار أو عادي (7 قطع) ب سعر 18 ريال و 10 قطع بسعر 21 ريال.

كيفية استخدام تطبيق البيك

قام مطعم البيك بإطلاق تطبيق إلكتروني يتمكن الجميع من استخدامه بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بتنزيل التطبيق على الهاتف من خلال هذا الرابط.

الضغط على زر المأكولات المتواجد في القائمة الرئيسية.

تحديد عدد ونوع الوجبات المرغوب في طلبها، ثم الضغط على زر اختيار المطعم، ثم الضغط على رمز القلب.

ادخال جميع البيانات التي يتم طلبها والتي تتمثل في الاسم والعنوان والهاتف.

استكمال عملية الشراء من خلال اختيار طريقة السداد.

ادخال كافة البيانات الخاصة ببطاقة الدفع الإلكترونية وسوف يتم التواصل مع المستخدم من خلال رقم الهاتف الذي تم إدراجه.

تتمكن العملاء من التواصل مع المطعم بشكل مباشر من خلال الرقم الموحد الخاص به وهو ٨٠٠٢٤٤٢٢٤٥، حيث يتم استقبال الطلبات من خلال هذا الرقم.