أرامكو تعلن عن أسعار البنزين والديزل والكيروسين لشهر يوليو 2022

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الخاصة بشهر يوليو 2022، حيث أكدت الشركة أنه سوف يتم العمل بهذه الأسعار من يوم الحادي عشر من شهر يوليو حتى يوم الحادي عشر من شهر أغسطس، وقد قامت الشركة بالإعلان رسميا عن الأسعار الرسمية التي يتم العمل بها في المملكة لهذا الشهر، وأعلنت التغييرات الجديدة التي طرأت على الأسعار، ويعتبر البنزين وكافة منتجات البترول الأخرى، ثروة من أهم الثروات التي تمتلكها المملكة، لذلك يزداد البحث كل شهر حول أسعار منتجات البترول.

أسعار البنزين أرامكو

ازدادت مؤشرات البحث خلال الآونة الأخيرة حول أسعار البنزين الجديدة التي يتم العمل بها داخل السعودية، وخاصة بنزين 91 و 95 التي يعتبروا الأكثر مبيعا داخل المملكة، وقد تم انتهاء العمل بنظام الربع سنوي الذي كانت تعمل به الشركة وذلك منذ عام 2021، وبعد انتشار فيروس كورونا الذي أثر كثيرا وبشكل واضح على الكثير من الأنماط والأنظمة الكلية.

أعلنت الشركة عن الأسعار الجديدة خلال شهر يونيو، مؤكدة أنه سوف يتم العمل بها من اليوم الحادي عشر من شهر يوليو 2022، وقد جاءت هذه الأسعار كالتالي:

بلغ سعر بنزين 95 نحو 2.33 ريال سعودي لكل لتر، وبنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودي للتر.

وبلغ سعر الكيروسين نحو 0.81 ريال سعودي للتر الواحد، وسعر الديزل إلى 0.63 ريال سعودي.

كما وصل سعر البترول المسال إلى 0.90 ريال سعودي للتر.

أسعار البنزين الجديدة

يتم العمل بالنظام الذي يُعتمد من قبل شركة أرامكو وهو النظام الشهري، وتم تفعيل هذا النظام من بداية عام 2021، وحددت الشركة اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لتقوم بالإعلان خلاله على الأسعار الجديدة التي يتم العمل بها خلال الشهر، ويتم تطبيق هذه الأسعار خلال اليوم الحادي عشر من كل شهر، وصرحت الشركة أن النظام الشهري تم تفعيله بهدف التغييرات المتكررة والمستمرة التي يشهدها العالم خلال الآونة الأخيرة.