أسعار مواد البناء الجديدة في السعودية 1443 ( الحديد، الاسمنت، الرمال، البلوك الأسود)

يهتم الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية التعرف على الأسعار الخاصة بمواد البناء المختلفة في السعودية، حيث تهتم المملكة العربية السعودية باقامة كافة المشاريع والانشاءات التي تضمن بناء المملكة العربية السعودية ورفع شأنها دائما بين كافة دول العالم بشكل عام، وتتضمن المملكة العربية السعودية الكثير من الخبراء في مجال الدراسات والمشاريع المختلفة في السعودية، ويتم توفير كافة الاحتياجات التي يحتاج اليها الأشخاص للبناء من قبل الحكومة السعودية بشكل مستمر، حيث تقوم المملكة بتحديد الأسعار الخاصة بمواد البناء بشكل دوري تبعا لاختلاف الاسعار العالمية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال أسعار مواد البناء في السعودية 1443/2021.

أسعار مواد البناء الجديدة في السعودية 2021/1443

تغيرت الأسعار الخاصة بمواد البناء في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية حيث جاءت أهم تفاصيل أسعار مواد البناء في السعودية هذا العام على النحو التالي.

شهد متوسط سعر الاسمنت في السعودية خلال الفترة الأخيرة ارتفاع يصل الى نسبة 0.20% وذلك بداية من شهر مايو.

كما شهد متوسط أسعار الخرسانة الجاهزة في السعودية هذا ارتفاع بنسبة 0.29%.

أما عن أسعار الأسلاك الكهربائية فقد زادت عن المتوسط بنسبة تصل الى 4.88% خلال الفترة الماضية في السعودية.

أما عن سعر البلوك الأسود فقد شهد ارتفاع في الاسعار تصل الى نسبة 0.15% في السعودية خلال الفترة الماضية.

وقد بلغ سعر الرمل ايضا في السعودية خلال الفترة الماضية ارتفاع بنسبة 1.08% خلال شهر مايو الماضي.

سعر طن الحديد في السعودية 1443/2021

وقد شهدت أسعار الحديد في السعودية خلال الفترة الأخيرة ارتفاع ملحوظ، حيث جاء سعر طن الحديد على نحو 700 دولار، فنجد ان الحديد حجم 6 مل من حديد التسليح في المملكة العربية السعودية هذا العام بلغ 3643 ريال سعودي.