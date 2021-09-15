أسعار منتجات قطونيل السعودية وعروض اليوم الوطني

تقدم شركة قطونيل السعودية عروض علي منتجاتها من أفخم أنواع القطن المصري بمناسبة اليوم الوطني للسعودية وذلك في جميع فروع قطونيل السعودية وعلى المتجر الإلكتروني أيضا الذي يقدم تخفيضات وعروض علي منتجات الأطفال استعدادا للعودة للدراسة بخصومات تصل إلى 70 % عند الشراء من المتجر الإلكتروني والآن نعرض عليكم قائمة أسعار وعروض قطونيل السعودية بمناسبة اليوم الوطني.

عروض وتخفيضات قطونيل السعودية

الصنف السعر بالريال فنيله ستريتش نص كم شبابي ابيض 6 قطع 91 فنيله ستريتش علاقي شبابي ابيض 6 قطع 91 فنيله اورجينال نص كم دائري 8 قطع 91 فنيله اورجينال نص كم سبعه ابيض 8 قطع 91 بيجاما شبابي 3508 زيتي 115 بيجاما شبابي 3331 احمر 115 بيجاما اطفال 2500 ابيض 115 طقم اورجينال شتوي – اطفال 40 فنيله مرسريزيه نص كم حلق- كحلي 50 فنيله مرسريزيه نص كم حلق- اسود 50 فنيله مرسريزيه نص كم سبعه – متعدد الألوان 50 بوكسر CN متعدد الالوان 24 طقم ريلاكس – اطفال 38 كلسون ريلاكس متعدد الألوان 34 منشفة 33X33 عدد 6 قطع 56 منشفة 90X150 99 منشفة 50X100 38 شراب نسائي طقم 12 قطع سوكيت ديزاين منقط تركواز 81/… 91 فنيلة ديربي مضلعة بارزة الملمس نص كم دائري ابيض 22 شورت اورجينال ممشط ابيض 14 فنيله ستريتش علاقي شبابي ابيض 6 قطع 91 بوكسر CN لونج متعدد الالوان 5 قطع 91 شراب نسائي طقم 12 قطع سوكيت ديزاين 2 لون ابيض/تركواز 81/25 91