أسعار منتجات قطونيل السعودية وعروض اليوم الوطني
تقدم شركة قطونيل السعودية عروض علي منتجاتها من أفخم أنواع القطن المصري بمناسبة اليوم الوطني للسعودية وذلك في جميع فروع قطونيل السعودية وعلى المتجر الإلكتروني أيضا الذي يقدم تخفيضات وعروض علي منتجات الأطفال استعدادا للعودة للدراسة بخصومات تصل إلى 70 % عند الشراء من المتجر الإلكتروني والآن نعرض عليكم قائمة أسعار وعروض قطونيل السعودية بمناسبة اليوم الوطني.
عروض وتخفيضات قطونيل السعودية
|الصنف
|السعر بالريال
|فنيله ستريتش نص كم شبابي ابيض 6 قطع
|91
|فنيله ستريتش علاقي شبابي ابيض 6 قطع
|91
|فنيله اورجينال نص كم دائري 8 قطع
|91
|فنيله اورجينال نص كم سبعه ابيض 8 قطع
|91
|بيجاما شبابي 3508 زيتي
|115
|بيجاما شبابي 3331 احمر
|115
|بيجاما اطفال 2500 ابيض
|115
|طقم اورجينال شتوي – اطفال
|40
|فنيله مرسريزيه نص كم حلق- كحلي
|50
|فنيله مرسريزيه نص كم حلق- اسود
|50
|فنيله مرسريزيه نص كم سبعه – متعدد الألوان
|50
|بوكسر CN متعدد الالوان
|24
|طقم ريلاكس – اطفال
|38
|كلسون ريلاكس متعدد الألوان
|34
|منشفة 33X33 عدد 6 قطع
|56
|منشفة 90X150
|99
|منشفة 50X100
|38
|شراب نسائي طقم 12 قطع سوكيت ديزاين منقط تركواز 81/…
|91
|فنيلة ديربي مضلعة بارزة الملمس نص كم دائري ابيض
|22
|شورت اورجينال ممشط ابيض
|14
|فنيله ستريتش علاقي شبابي ابيض 6 قطع
|91
|بوكسر CN لونج متعدد الالوان 5 قطع
|91
|شراب نسائي طقم 12 قطع سوكيت ديزاين 2 لون ابيض/تركواز 81/25
|91
رابط موقع قطونيل السعودية المتجر الإلكتروني
يمكنك الدخول علي المتجر الإلكتروني من خلال الرابط التالي