أسعار حملات الحج 1443 – 2022 وطريقة التسجيل

بالتزامن مع اقتراب موسم الحج 1443 – 2022 يتساءل العديد من الأشخاص بالمملكة سواء المُواطنين أو حتى المُقيمين عن “أسعار حملات الحج 1443″، ولذلك سوف نُوضح لكم آخر ما جاءت به “وزارة الحج والعُمرة” بالمملكة العربية السعودية، وسوف نُسلط الضوء أيضاً للحديث عن “موعد تسجيل الحج 2022“، وأيضاً سوف نُجيب على سؤال كم تكلفة الحج من داخل السعودية… كافة تلك التفاصيل سوف نُجيب عليها تفصيلاً أدناه.

أسعار باقات الحج 1443 – 2022

هناك باقات مُتعددة للأشخاص الراغبين في القيام بتأدية الحج سواء لمُقيمي السعودية أو حتى مواطنيها، وإليكم تلك الباقات وأسعارها وهي كالآتي:

باقة سكن لحسن الضيافة سعرها 7561 ريال حتى 8161 ريال.

باقة مكة بلس السعر 7310 حتى 7910 ريال.

الحزمة الاقتصادية السعر 3447 حتى 4797 ريال.

أسعار شركات الحج الداخلي

تتعدد وتتنوع باقات الحج الداخلي حسب الشركات وإليكم الأسعار وهي كالآتي:

حملة ذات للبرنامج الميسر من الحملات الاقتصادية تكلفتها 3638 ريال سعودي.

حملة ذات للبرنامج الاقتصادي سعرها 3829 حتى 5456 ريال سعودي.

حملة ذات العام سعرها 6833 ريال إلى 15,550 ريال سعودي.

ذات الباقة التوفيرية 3447 إلى 4,797 ريال سعودي.

متى تفتح حملات الحج

وفقاً للتساؤلات الكثيرة التي وردت عن هذا الأمر وهو ميعاد فتح حملة الحجز والتسجيل، فنريد إخباركم بأن هذا الأمر يصدر من قبل وزارة الحج ويتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية، ويبدأ التسجيل بهذا العام من ثلاثة ذو القعدة 2 يونيو، ويستمر حتى 10 أيام 13 ذو القعدة 12 يونيو.

حملات الحج المجانية

إن الحملات الخاصة بالحج المجاني مقدمة من المملكة بالشكل الرسمي، وتكون ثلاث حملات متناسبة مع وضع الوباء الحالي، فهي تصلح لكافة الأفراد وتشمل حملة الضيافة أبراج، والضيافة المميزة المعسكرات وحملة الضيافة المخيمات، وحتى تلك اللحظة لم يعلن عن أي حملة.

طريقة التسجيل بالحج هذا العام

إن كنت تريد أن تسجل بموسم الحج خلال هذا العام بالمملكة السعودية فعليك أن تتبع خطوات بسيطة ستساعدك في هذا الأمر، وإليكم طريقة التسجيل وهي كالآتي: