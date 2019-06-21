أسعار تذاكر قطار الحرمين 1440 🕋 ومواعيد الرحلات وكيفية حجز قطار سار إلكترونياً أو هاتفياً في المملكة السعودية

نتابع معكم كل جديد وحصري حول أسعار تذاكر قطار الحرمين وكيفية حجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين إلكترونياً في المملكة العربية السعودية، حيث أن كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين هو أحد أهم الأمور التي تشغل الحجاج والمعتمرين وحتي المواطنين السعوديين العاديين، والآن أصبح حجز التذاكر هو أحد أبسط الأمور، فقد وفرق المملكة العربية السعودية موقع مخصص لحجز رحلات قطار الحرمين، وهذا لتوفير الوقت والجهد علي المستخدمين، والجدير بالذكر أن قطار الحرمين هو أحد أئمن الوسائل للتنقل حيث أنه أحد المشاريع الحكومية السعودية التي قام صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة بتمويله وتطويره، وقد تم الاهتمام بالقطار وإضافة العديد من التساهيل له وللمستخدمين بهدف تحقيق رؤية 2030 السعودية.

أسعار تذاكر قطار الحرمين

سعر تذكرة درجة الضيافة

مكة – مدينة 150 ريال مكة – جدة 40 ريال مدينة – جدة 126 ريال جدة- المدينة الاقتصادية 46 ريال

أسعار التذاكر بعد انتهاء الفترة الترويجية

من وإلي الأعمال الاقتصادية مكة – جدة 50 40 مكة – المدينة الاقتصادية 110 85 مكة- المدينة 250 150 جدة – المدينة الاقتصادية 65 50 جدة – المدينة 210 125 المدينة الاقتصادية – المدينة 150 100

مواعيد رحلات قطار الحرمين

رقم القطار

مكة المكرمة مدينة جدة مدينة الملك عبدالله المدينة المنورة أيام تشغيل القطار المغادرة الوصول المغادرة الوصول المغادرة الوصول 80 08:00 08:43 08:46 09:30​ 09:33 11:05 الخميس-الجمعة-السبت-الأحد 1100 10:00 10:43 10:46 — — 13:02 الخميس-الجمعة-السبت-الأحد 3102 12:30 — — — — 15:25 الخميس-الجمعة-السبت-الأحد 170 17:00 17:43 17:46 18:30 18:33 20:05 الخميس-الجمعة-السبت-الأحد

شراء تذاكر قطار الحرمين

يمكنكم اتباع الخطوات التالية حتي يتم شراء تذاكر قطار الحرمين الشريفين

الدخول علي الموقع الرسمي لقطار الحرمين اختيار مسار الرحلة اختيار محطة الوصول والمغادرة اختيار عدد الركاب اختيار الدرجة

صور قطار الحرمين

حجز قطار سار

يمكنكم حجز قطار سار من المحطة وذلك عبر نقاط البيع الموجودة داخل المحطات، أو عبر الحجز الهاتفي، وهذا عبر الاتصال علي الرقم المجاني 920000329، وإذا كان لديك أي استفسار فممثلي خدمة العملاء يعملون علي مدار الأسبوع

مسار قطار الحرمين

يمتد قطار الحرمين من مكة المكرمة إلي المدينة، وهذا ليكون مسار قطار الحرمين بطول 450 كيلو متر ويعبر خلال 5 محطات، والجدير بالذكر أن القطار يمكنه أن يحمل 60 مليون راكب سنويا

مقالات هامة عليك متابعتها

حجز رحلة قطار الحرمين

يمكنك حجز رحلة قطار الحرمين الشريفين من هنا ويجب عليك اختبار ما إذا اردت أن تكون رحلته ذهاب فقط أم ذهاب وعودة، وأيضا اختيار الفئة العمرية التي تركب القطار حيث أنه هناك 3 فئات وهو فئة الرضع ثم الأطفال من سنتين وحتي 12 سنة ثم البالغون وهم من يبلغون من العمر أكثر من 12 عام

قطار الحرمين الشريفين السريع يربط الحرم المكي بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وهذا مروراً بمدينة جدة ومطار الملك عبد العزيز الدولي وأيضا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كل هذا خلال أقل من 150 دقيقة والجدير بالذكر أنه تبلغ سرعة القطار 300 كم في الساعة.​ flyin يعتبر فلاي ان أحد أفضل المواقع التي تقوم بعرض جميع رحلات الطيران والفنادق كما تقوم بعرض افضل شركات الطيران الموثوقة التي تضمن لك الأمان والأسعار المعقولة، ويمكنك التوجه إلي الموقع فورا عبر الرابط التالي

← إقرأ أيضاً: