أسعار تذاكر حفل تامر حسني جدة 2022.. وكيفية الحجز

تم الإعلان عن حفلة تامر حسنى التي ستقام في المملكة العربية السعودية، وذلك من قِبل جدة سوبر دوم في موسم فعاليات جدة وسيكون الفنان برفقة دي جي أصيل، وسيقام الحفل على مسرح فورها في جدة وسيكون هناك حفلات إغناء أخرى لبعض المغنيين مثل أحمد بتشام ورامى جمال وهيثم شاكر، وسيكون لحفلة تامر حسنى مقاعد كثيره لكافة الأعمار ويتناول المقال تفاصيل أكثر حول الحفل.

أسعار تذاكر حفلة تامر حسنى موسم جدة سوبر دوم

تم توفير تذاكر الحجز منذ يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 وتذاكر الحجز ليست كلها بنفس السعر وتبدأ أسعارها من 295 ريال سعودي وهذه هي أسعار التذاكر المطروحة:

تختلف الأسعار حسب الدرجة التي يشتريها الفرد حيث أن تذكرة SILVER سعرها 395 ريال سعودي.

تذكرة GOLD وهى الأعلى من بينهم وسعرها 520 ريال سعودي.

تذكرة BRONZE وسعرها 295 ريال سعودي.

حجز تذاكر حفلة تامر حسنى موسم جدة سوبر دوم

يمكنك حجز التذكرة بكل سهولة بطريقة إلكترونية وذلك من خلال موقع تيكت مكس الرسمي، ويجب أن يكون لديك حساب عليه لتتم عملية الحجز أو إنشاء حساب جديد لديك في حالة عدم وجود حساب مسبق لك عليه ثم إتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول على موقه تذاكرة ثم اختيار فعاليات تامر حسنى.

ثم النقر على خيار احجز الآن ثم تسجيل الدخول.

تحديد نوع التذكرة التي تريدها وتحديد المقعد الذي تريده.

آخر خطوة هي إتمام عملية الشراء.

موعد حفلة تامر حسنى موسم جدة سوبر دوم

قامت الجهة المنظمة للحفلة بالإعلان عن موعد إقامة الحفلة وذلك في إجازة الصيف يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2022 م وتبدأ الحفلة من الساعة 9:00 مساءاً حتى الساعة الواحدة صباحاً.

شروط حضور حفلات موسم جدة سوبر دوم

حيث قد تم وضع بعض الشروط والمعايير على من سيحضر الحفل لحفظ الأمان على المشاهدين والفنانين وجاءت الشروط: