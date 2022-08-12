أسعار تجديد الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية

يشغل بال عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية فكرة تجديد الإقامة لذا يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة عن الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم، كما يبحث البعض عن الأسعار المحددة لتجديد الإقامة داخل المملكة العربية، ويريد المعظم أن يجدد إقامته للابتعاد عن العقوبات والغرامات التي قد تصل إلى الترحيل حال انتهاء الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة للوافدين

وحددت المملكة رسوم تجديد الإقامة حيث وضحت أن تمديد التصريح للإقامة المنتهية إذا كان المقيم موظفاً يدفع المقيم 650 ريالاً سعودياً، أما إذا كان العامل بصحبة مقيم يدفع 2000 ريال سعودي، وتم تحديد مبلغ 600 ريال للعمالة المنزلية، أما إذا كان يعمل العامل لدى شركة مرتبطة بالمملكة العربية السعودية فسيكون المبلغ 650 ريالاً سعودياً، ويصل المبلغ إلى 10 ألاف ريال و 14 ألف ريال في بعض المهام، وتختلف المهن عن بعضها في رسوم تجديد الإقامة المنتهية حيث تصل بعض المهن إلى 14 ألف ريال سعودي لتجديد الإقامة.

شروط تجديد الإقامة

وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن الذي يريد تجديد إقامته، وأول هذه الشروط أن يكون لدى المقيم جواز سفر ساري لم تنتهي صلاحيته، كما أنه يحظر على الأشخاص المنتمين لجماعة خطرة أو المطلوبين من القوات الأمنية من تجديد الإقامة، ويجب أن يمتلك المواطن تأمين صحي ساري، وأخيراً الالتزام بدفع الرسوم المحددة لتجديد الإقامة