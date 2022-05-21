أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي السبت 21 مايو 2022

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم، السبت 21 مايو 2022، حيث سجل سعر واحد يورو مقابل الريال 3.95 ريال، وسجل سعر واحد دولار أمريكي مقابل الريال 3.75 ريال، وسجل واحد ريال عماني مقابل الريال 9.74 ريال سعودي.

أسعار صرف العملات في السعودية

ونستعرض لكم أسعار أهم العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي، اليوم السبت 21 مايو، لآخر تحديث وفقاً للبنك المركزي السعودي.

سجل (1 يورو) نحو 3.95 ريال سعودي.

سجل (1 دولار) نحو 3.75 ريال سعودي.

سجل (1 دولار) أسترالي نحو 2.64 ريال سعودي.

سجل (1 جنيه إسترليني) نحو 4.67 ريال سعودي.

سجل (1 فرنك سويسري) نحو 3.84 ريال سعودي.

قد يهمك: أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في السعودية السبت 21 مايو 2022

سجل (1 ريال قطري) نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل (1 درهم إماراتي) نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل (1 ريال عماني) نحو 9.74 ريال سعودي.

سجل (1 دينار كويتي) نحو 12.24 ريال سعودي.

سجل (1 دينار بحريني) نحو 9.95 ريال سعودي.