أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 20 مايو

محمد عبد الحميد

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم، الجمعة 20 مايو 2022، وجاء سعر واحد يورو مقابل الريال 3.96 ريال سعودي، وسجل سعر واحد دولار أمريكي مقابل الريال 3.75 ريال سعودي، بينما سجل واحد دينار كويتي مقابل الريال 12.24 ريال سعودي.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي

أسعار صرف العملات في السعودية

ونستعرض لكم في هذا المقال أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي، اليوم الجمعة 20 مايو، لآخر تحديث.

سجل 1 يورو نحو 3.96 ريال سعودي.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي السبت 21 مايو 2022

استمرار ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي والبنك الأهلي السعودي

سجل 1 دولار نحو 3.75 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.64 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه إسترليني نحو 4.67 ريال سعودي.

سجل 1 ريال قطري نحو 1.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.20 ريال سعودي.

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سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 ليرة تركية نحو 0.23 ريال سعودي.

سجل 1 دينار أردني نحو 5.29 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.24 ريال سعودي.

سجل 1 روبل بلاروسي نحو 1.11 ريال سعودي

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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