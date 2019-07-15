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أسعار الذهب في السعودية 15-07-2019 اليوم الإثنين

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
أسعار الذهب في السعودية 15-07-2019 اليوم الإثنين
سعر الذهب

نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الإثنين 15- 07-2019 ، فقد سجل الذهب في الاونة الأخيرة عدم إستقرار في قيمته السوقية لدي محلات الصاغة أو بائعين الذهب في السوق السعودية، حيث يتأثر بالعديد من العوامل هذا المعدن الثمين ومن أبرز تلك العوامل سعر الدولار الإمريكي، حيث يعتبر من أبرز العوامل التي تقوم بالتأثير على قيمة الذهب السوقية، بالإضافة إلى العرض والطلب في الدولة المعينة، بالإضافة إلى سعر برميل النفط، ويبحث الكثير من الأشخاص المقبلين على الزواج على قيمة الذهب من أجل شراء وتجهيز أعراسهم، بالإضافة إلى العديد من المستثمرين.

أسعار الذهب في السعودية

يزيد البحث في الاونة الاخيرة عن سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بعمل تقرير يشمل قيمة الذهب عند جميع عياراته ” عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 12 ”  بالإضافة إلى سعر كيلو الذهب وسعر أوقية الذهب في دولة المملكة، وذلك من خلال الجدول التالي :

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24170.83 ريال سعودي 45.55 دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 22156.60 ريال سعودي 41.75 دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 21149.48 ريال سعودي 39.86 دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 18128.13 ريال سعودي 34.16 دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 1499.65 ريال سعودي 26.57 دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 1285.42 ريال سعودي 22.77 دولار أمريكى
اسعار أوقية الذهب5,313 ريال سعودي 1,417 دولار أمريكى
اسعار جنيه الذهب1,196 ريال سعودي 318.86 دولار أمريكى
اسعار كيلو الذهب170,832 ريال سعودي 45,550 دولار أمريكى

عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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