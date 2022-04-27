أسعار الذهب في السعودية للبيع والشراء الأربعاء 27 أبريل 2022.. استقرار في الأسعار

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء 27 أبريل، بالريال السعودي والدولار، حيث استقرت أسعار الذهب في المملكة اليوم وفق لموقع “جولد برايس تودي”.

ويتأثر سعر الذهب عالمياً بمدى ارتفاع وانخفاض قيمة العملات الأجنبية مثل: الدولار، واليورو، والين الياباني، الجنيه البريطاني، واليوان الصيني والعملات الأخرى. فكلما ارتفعت قيمة العملات، انخفض سعر الذهب عالمياً والعكس صحيح.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى نحو 229.07 ريال (61.07) دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) إلى نحو 200.44 ريال (53.44) دولار.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى نحو 171.80 ريال (45.80) دولار.

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 133.62 ريال (35.62) دولار.

أسعار الذهب بالريال السعودي شراء وبيع

تقرير شامل يشمل أسعار جرام الذهب لجميع أعيرة الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، للبيع والشراء بسعر الريال السعودي.