أسعار الذهب في السعودية للبيع والشراء الأربعاء 27 أبريل 2022.. استقرار في الأسعار

محمد عبد الحميد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء 27 أبريل، بالريال السعودي والدولار، حيث استقرت أسعار الذهب في المملكة اليوم وفق لموقع “جولد برايس تودي”.

أسعار الذهب في السعودية للبيع والشراء الأربعاء 27 أبريل 2022.. استقرار في الأسعار 1 27/4/2022 - 9:23 ص

ويتأثر سعر الذهب عالمياً بمدى ارتفاع وانخفاض قيمة العملات الأجنبية مثل: الدولار، واليورو، والين الياباني، الجنيه البريطاني، واليوان الصيني والعملات الأخرى. فكلما ارتفعت قيمة العملات، انخفض سعر الذهب عالمياً والعكس صحيح.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى نحو 229.07 ريال (61.07) دولار.

سعر الذهب في السعودية للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 26 أبريل.. انخفاض جديد

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) إلى نحو 200.44 ريال (53.44) دولار.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى نحو 171.80 ريال (45.80) دولار.

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 133.62 ريال (35.62) دولار.

أسعار الذهب بالريال السعودي شراء وبيع

تقرير شامل يشمل أسعار جرام الذهب لجميع أعيرة الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، للبيع والشراء بسعر الريال السعودي.

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
عيار 24 229.07 229.64
عيار 22 209.98 210.51
عيار 21 200.44 200.94
عيار 18 171.80 172.23
عيار 14 133.62 133.96
عيار 12 114.54 114.82
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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.



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تعليق 1
  1. احمدحميدان.حمدي.العوفي يقول

    محلات.بيع.الذهب.لشراى.والبيع.الداخليه.غير.مرتبطه.
    بنظام.الاسعار.المحليه.ولا.الدوليه.
    نشتري.مثلا.منهم.بسعر.باهض.وعند.البيع.للحاجه.يبخصون.السعر.هاذا.مانشير.الضؤا.عليه.لهيئة.رقابة.وازارة
    اللتجاره ونلفة.نظركم.

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