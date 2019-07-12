 التخطي إلى المحتوى

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 12-07-2019 بالريال سعودي

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 12-07-2019 بالريال سعودي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن قيمة الذهب في هذا اليوم ، وبالأخص أصحاب محلات الصاغة والمدخرين حيث يعتبر بدلاً مهماً للإدخار ،بالإضافة إلى محبي الإستثمار ، والشباب المقبلين على الزواج من اجل شراء الذهب ، هذا ويعتمد على سعر الذهب العديد من العوامل كالطلب والعرض والعديد من العوامل الأخرى ، ومن ابرز تلك العوامل سعر الدولار الأمريكي ، هذا ويختلف سعر الذهب بين دولة وأخرى ، وذلك وفقاً لسعر العملة التي يتم التعامل بها في تلك الدولة .

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة

نتابع معكم من خلال هذه الفقرة كافة أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث سنوضح لكم من خلال الجدول التالي سعر الذهب بالريال سعودي والدولار الأمريكي ، وسوف يشمل التقرير أسعار المعدن الثمين بكافة عيارته ” عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 18 ، عيلر 14 ، عيار 12 ”   ، ويمكنك معرفة كافة الأسعار من خلال التقرير التالي :-

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24169.38 ريال سعودي$45.16
سعر الذهب عيار 22155.26 ريال سعودي$41.40
اسعار الذهب عيار 21148.21 ريال سعودي$39.52
اسعار الذهب عيار 18127.03 ريال سعودي$33.87
سعر الذهب عيار 1498.80 ريال سعودي$26.34
سعر الذهب عيار 1284.69 ريال سعودي$22.58
اسعار أوقية الذهب5,268 ريال سعودي$1,405
اسعار جنيه الذهب1,186 ريال سعودي$316.13
اسعار كيلو الذهب169,375 ريال سعودي$45,161

 

قد يهمك:

عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.