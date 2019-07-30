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أسعار الذهب في السعودية اليوم الإربعاء الموافق 31-07-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإربعاء الموافق 31-07-2019
سعر الذهب في مصر

ننشر لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الإربعاء الموافق 31-07-2019، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن سعر الذهب بالريال السعودية، ويعتبر الذهب من أبرز المعادن التي يبحث عنها المدخرين والمقبلين على الزواج والمستثمرين، ويرى العديد من الطبيعي أن تزيد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية والمقبلة، وذلك مع إقتراب عيد الأضحي المبارك، وإقبال السعوديين على الشراء، ويتأثر الذهب في العديد من العوامل من أبرزها سعر الدولار الأمريكي، وسعر برميل النفط، بالإضافة إلى العرض والطلب في الدولة ذاتها .

سعر الذهب في السعودية اليوم الإربعاء

نرصد لكم من خلال هذه الفقرة عزيزي المواطن سعر الذهب في السعودية اليوم الإربعاء الموافق 31-07-2019، حيث يزداد البحث في هذه الفترة عن قيمة الذهب، وسوف نرصد لكم جدولاً يوضح من خلاله سعر الذهب بجميع العيارات ” عيار 24، عيار 22، عيار 18 ، عيار 14، عيار 12 وسعر كيلو الذهب وسعر أوقية الذهب، من خلال هذا الجدول :-

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24172.62 ريال سعودى$46.02
سعر الذهب عيار 22158.24 ريال سعودى$42.19
اسعار الذهب عيار 21151.05  ريال سعودى$40.27
اسعار الذهب عيار 18129.47 ريال سعودى$34.52
سعر الذهب عيار 14100.69 ريال سعودى$26.85
سعر الذهب عيار 1286.31ريال سعودى$23.01
اسعار أوقية الذهب5,368 ريال سعودى$1,431
اسعار جنيه الذهب1,208 ريال سعودى$322.17
اسعار كيلو الذهب172,619 ريال سعودى$46,023

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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