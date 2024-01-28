أسعار الذهب في السعودية.. استمرار التراجع الحاد

تواصل أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، تراجعًا حادًا، خاصة العيارات الشعبية، والسبائك، مما يجعل طلب الشراء يتزايد.

وجاءت أسعار المشغولات الذهبية مفاجئة للشعب السعودي، خاصة الشباب المقبلين على الزواج، والذي يعد الذهب ركنًا أساسيًا وشرطًا من شروط إتمام عقد القران.

أسعار الذهب تنخفض إلى مستوى 2018 دولارا للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي * خسائر الذهب تسجل للأسبوع الثاني على التوالي في عمليات جني أرباح كبيرة بتأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية#الراتب#السعودية_كوريا#حلل_يا_دويري#نيجيريا_الكاميرون pic.twitter.com/TO0sfkG2WE — بوبيان نيوز (@BobiannewsKw) January 28, 2024

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يناير 2024 في السعودية

وفقًا لما نشرته شبكة gold prices، المتخصصة في أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، فإن عيار 21 سجل قيمة 212.94 ريال، بينما جاء عيار 24 بـ243.36 ريال.

فيما جاء عيار الذهب 22 بقيمة 222.92 ريال سعودي، وجرام الذهب عيار 18 ب 182 ريال سعودي، وعيار 14 سجل 142 ريالًا سعوديًا، فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 12 ب 121 ريال سعودي.

وأحرز جرام الذهب عيار 10 قيمة 101 ريال سعودي، وجرام الذهب عيار 9 بقيمة 91 ريالًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 8 قيمة 81 ريالًا.

أسعار سبائك الذهب في السعودية

بينما على صعيد السبائك الذهبية، فجاء سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24، بقيمة 1،216.81ريال سعودي، وسبيكة الذهب 10 جرام عيار 24، بقيمة: 2،433.62ريال سعودي.

فيما أتى سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 في المملكة العربية السعودية، ب: 4،867.24ريال سعودي، وسبيكة الذهب 50 جرام عيار 24، ب: 12،168.10ريال سعودي.

وحلت سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في المملكة بقيمة : 24،336.20 ريال سعودي.

بينما سجلت أسعار سبائك الذهب ربع كيلو “250” جرام عيار 24، في المملكة العربية السعودية، بقيمة: 60،840.49ريال سعودي.

وجاء سعر سبيكة الذهب النصف كيلو “500 جرام”، عيار 24 بقيمة: 121،680.99ريال سعودي.

وأخيرًا سعر السبيكة الكيلو “1000 جرام”، عيار 24 في المملكة بقيمة:243،361.98ريال سعودي.