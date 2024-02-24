أسعار الذهب في السعودية.. ارتفاع ملحوظ في بداية تعاملات اليوم السبت

يواصل الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعه الملحوظ في أسعاره، بعدما جاءت أسعار اليوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر فبراير الجاري، وأمس الجمعة الثالث والعشرون متقاربة للغاية.

ويبحث قطاع كبير من الشباب عن تخزين أكبر قدر ممكن من الذهب للتجهيز لزفافهم، خاصة وأن العديد من الدول العربية يعد الذهب بها أهم ركن من أركان إتمام عقد القران.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت

أسعار الذهب في السعودية أمس الجمعة

شهد أمس الجمعة الموافق الثالث والعشرون من الشهر الجاري، ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات في أسواق المملكة العربية السعودية، حيث جاء سعر الجرام الذهبي عيار 24 ، ب 244.62 ريال سعودي.

فيما أتى سعر الجرام الذهبي عيار 22 بقيمة 224.23 ريال سعودي، حيث حل جرام عيار 21 ب 214.04 ريال سعودي.

وحل سعر الجرام الذهبي عيار 18 بقيمة 183.47 ريالًا سعوديًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 14 بقيمة 142.69 ريال سعودي. وجاء قيمة الجرام الذهبي عيار 12 ب 122.31 ريال سعودي.

فيما جاءت أسعار الأوقية الذهبية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 7,608 ريال، وسعر الجنيه الذهبي بقيمة 1,712 ريال، وأيضًا أسعار كيلو الذهب ب 244,616 ريال.