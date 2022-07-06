أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 سعر جرام الذهب

لا شك أن هناك زيادة في معدلات البحث عن أسعار الذهب في الإمارات اليوم في الآونة الأخيرة بين الجمهور الإماراتي على محركات البحث ومواقع التواصل، ويُعد المواطن الإماراتي من أكثر المواطنين العرب اهتماماً بالذهب ومشغولاته والإستثمار فيه، فهو يستخدم الذهب إما للزينة وخاصة النساء أو كإستثمار على المدى البعيد ليحافظ على قيمه ما يملك من أموال من التضخم وتبعاته خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الأخيرة، ويُمكنكم معرفة سعر الذهب اليوم في الإمارات فقط تابعوا مقالنا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

نوضح لكم بشكل تفصيلي أسعار جرام الذهب في الإمارات لكافة العيارات بالعملة الوطنية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 208.67 درهم أما عيار 22 وصل إلى 191.28 درهم.

وسجل عيار 21 182.59 درهم أما عيار 18 وصل إلى 156.50 درهم.

وعيار 14 وصل إلى 12172 درهم وعيار 12 سجل 10433 درهم.

وسعر وقية الذهب 6489 درهم وسعر جنيه الذهب 1461 درهم.

أما سعر كيلو الذهب فقد وصل إلى 208665 درهم.

سعر جرام الذهب

يختلف سعر جرام الذهب لكافة العيارات بصورة مستمرة ولهذا يبحث المواطنون عن آخر سعر للذهب بشكل شبه يومي خاصة المهتمين بالإستثمار في السبائك الذهبية، فكما وضحنا أن الذهب من أقوى الأدوات الإستثمارية التي لا تخلو منها أي محفظة استثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين.

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