أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، بداية تعاملات اليوم في محلات الذهب بالمملكة العربية السعودية، ارتفاع طفيف عن ختام تعاملات أمس الاثنين.

أسعار الذهب في السعودية

ويستعرض لكم نجوم مصرية، أسعار الذهب بيع وشراء اليوم في محلات الذهب بالمملكة آخر تحديث، حيث تختلف الأسعار المعروضة من محل إلى آخر حسب المنطقة.

جرام الذهب عيار 24:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء نحو 209.37 ريال سعودي. ويُباع بسعر 209.90 ريال.

جرام الذهب عيار 22:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 للشراء نحو 191.93 ريال سعودي. ويُباع بسعر 192.41 ريال.

جرام الذهب عيار 21:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء نحو 183.20 ريال سعودي. ويُباع بسعر 183.66 ريال.

جرام الذهب عيار 18:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء نحو 157.03 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 157.42 ريال.

جرام الذهب عيار 14:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 للشراء نحو 122.13 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 122.44 ريال.