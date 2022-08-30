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أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس

محمد عبد الحميد

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، بداية تعاملات اليوم في محلات الذهب بالمملكة العربية السعودية، ارتفاع طفيف عن ختام تعاملات أمس الاثنين.

سعر الذهب في السعوديه

أسعار الذهب في السعودية

ويستعرض لكم نجوم مصرية، أسعار الذهب بيع وشراء اليوم في محلات الذهب بالمملكة آخر تحديث، حيث تختلف الأسعار المعروضة من محل إلى آخر حسب المنطقة.

أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم الأربعاء 31 أغسطس.. انخفاض طفيف

انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بالسعودية

جرام الذهب عيار 24:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء نحو 209.37 ريال سعودي. ويُباع بسعر 209.90 ريال.

جرام الذهب عيار 22:
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 للشراء نحو 191.93 ريال سعودي. ويُباع بسعر 192.41 ريال.

جرام الذهب عيار 21:
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء نحو 183.20 ريال سعودي. ويُباع بسعر 183.66 ريال.

جرام الذهب عيار 18:
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء نحو 157.03 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 157.42 ريال.

جرام الذهب عيار 14:
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 للشراء نحو 122.13 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 122.44 ريال.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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