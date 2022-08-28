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أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم الأحد 28 أغسطس.. انخفاض طفيف

محمد عبد الحميد

سعر الذهب في السعودية، اليوم الأحد 28 أغسطس، شهدت أسعار المعدن الأصفر في محلات الذهب بداية تعاملات اليوم انخفاض طفيف عن تعاملات ختام الأمس.

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية

ويستعرض لكم نجوم مصرية، أسعار الذهب بيع وشراء في محالات الذهب بالمملكة العربية السعودية، أخر تحديث وفقاً لـ”gold-price-today”.

انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بالسعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

جرام الذهب عيار 24:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء نحو 209.91 ريال سعودي. ويُباع بسعر 210.44 ريال.

جرام الذهب عيار 22:
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 للشراء نحو 192.42 ريال سعودي. ويُباع بسعر 192.90 ريال.

جرام الذهب عيار 21:
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء نحو 183.67 ريال سعودي. ويُباع بسعر 184.13 ريال.

جرام الذهب عيار 18:
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء نحو 157.44 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 157.83 ريال.

جرام الذهب عيار 14:
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 للشراء نحو 122.45 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 122.76 ريال.

سعر أونصة الذهب في السعودية

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء 6,528.31 ريال.

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع 6,544.63 ريال.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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