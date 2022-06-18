أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم السبت 18 يونيو 2022

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات صباح اليوم، السبت 18 يونيو 2022، حيث ارتفع سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية بالمملكة ارتفاع طفيف عن أسعار ختام الأمس.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار المعدن الأصفر للبيع والشراء في الأسواق المحلية بالسعودية، لآخر تحديث وفقاً لموقع “جولد برايس توداي”.

ارتفع سعر جرام الذهب (عيار 24) للشراء في السعودية نحو 222.09 ريال سعودي. ويُباع بسعر 222.59 ريال.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) للشراء في السعودية نحو 203.59 ريال سعودي. ويُباع بسعر 204.04 ريال.

وصل سعر جرام الذهب (عيار 21) للشراء في السعودية نحو 194.34 ريال سعودي. ويُباع بسعر 194.76 ريال.

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بينما سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) للشراء في السعودية نحو 166.57 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 166.94 ريال.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) للشراء في السعودية نحو 129.56 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 129.84 ريال.