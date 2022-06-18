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أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم السبت 18 يونيو 2022

محمد عبد الحميد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات صباح اليوم، السبت 18 يونيو 2022، حيث ارتفع سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية بالمملكة ارتفاع طفيف عن أسعار ختام الأمس.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار المعدن الأصفر للبيع والشراء في الأسواق المحلية بالسعودية، لآخر تحديث وفقاً لموقع “جولد برايس توداي”.

أسعار الذهب بيع وشراء اليوم في السعودية الثلاثاء 31 مايو

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 28 مايو 2022

ارتفع سعر جرام الذهب (عيار 24) للشراء في السعودية نحو 222.09 ريال سعودي. ويُباع بسعر 222.59 ريال.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) للشراء في السعودية نحو 203.59 ريال سعودي. ويُباع بسعر 204.04 ريال.

وصل سعر جرام الذهب (عيار 21) للشراء في السعودية نحو 194.34 ريال سعودي. ويُباع بسعر 194.76 ريال.

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بينما سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) للشراء في السعودية نحو 166.57 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 166.94 ريال.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) للشراء في السعودية نحو 129.56 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 129.84 ريال.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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