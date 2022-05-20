أسعار الذهب بيع وشراء اليوم في السعودية الجمعة 20 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، الجمعة 20 مايو 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات صباح اليوم في الأسواق المحلية بالمملكة، رغم تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار الذهب للبيع والشراء في المملكة العربية السعودية، لآخر تحديث وفقاً لموقع “goldprice data“.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) للشراء نحو 222.64 ريال سعودي. ويُباع بسعر 223.20 ريال.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) للشراء نحو 204.09 ريال سعودي. ويُباع بسعر 204.60 ريال.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) للشراء نحو 194.81 ريال سعودي. ويُباع بسعر 195.30 ريال.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) للشراء نحو 166.98 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 167.40 ريال.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) للشراء نحو 129.87 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 130.20 ريال.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) للشراء نحو 111.32 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 111.60 ريال.

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