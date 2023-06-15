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أسعار الذهب اليوم 15 يونيو 2023 في السعودية

كمال أبو سيف

يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب في السعودية لذلك نقدم إليكم خدمة التعرف على أسعار الذهب في السعودية، بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو 2023.

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أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 234.47 ريال ( 62.52 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 214.93 ريال ( 57.31 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالمملكة حوالي 205.16 ريال (54.71 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 175.85 ريال ( 46.89 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 136.77 ريال ( 36.47 دولار).

أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام 234.47 ريال، 62.52 دولار.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 1.172.33 ريال، 312.62 دولار.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 2.344.67 ريال، 625.24 دولار.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام 23.446.66 ريال، 6.252.44 دولار.

سعر سبيكة الذهب تولة اليوم 2.733.88 ريال، 729.03 دولار

سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم 7.292.62 ريال، 1.944.70 دولار.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو جرام اليوم 234.466.61 ريال، 62.524.43 دولار.

أسعار جرام الذهب في المحلات التجاريةـ أسعار تقديرية

سعر جرام الذهب عيار 22، 210.63 بيع و253.61 شراء.

سعر جرام الذهب عيار 21، 201.06 بيع و242.87 شراء.

سعر جرام الذهب عيار 18، 171.45 بيع و237.4 شراء.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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