أسعار الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء الخميس 28 أبريل 2022.. هبوط جديد

انخفضت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، الخميس 28 أبريل، بالرغم من الارتفاع العالمي في المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى نحو 226.57 ريال سعودي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية إلى نحو 207.69 ريال.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) إلى نحو 198.25 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى نحو 169.93 ريال.

في حين استقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى نحو 132.17 ريال.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

تراجع سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية بشكل كبير، خلال التعاملات الصباحية، لنحو 7,048 ريال.

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1,586 ريال.

أسعار الذهب في السعودية بيع وشراء بالريال