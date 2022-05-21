أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في السعودية السبت 21 مايو 2022

محمد عبد الحميد

شاهدت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات صباح اليوم، السبت 21 مايو 2022، استقرار في محلات الصاغة بالمملكة مع ارتفاع طفيف في عيار 21 و 18.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار المعدن الأصفر للبيع والشراء بمحلات الصاغة في المملكة العربية السعودية، لآخر تحديث وفقاً لموقع “جولد برايس توداي“.

جرام الذهب عيار 24:

” تراجع طفيف” أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) للشراء في السعودية نحو 222.89 ريال سعودي. ويُباع بسعر 223.30 ريال.

جرام الذهب عيار 22:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) للشراء في السعودية نحو 204.32 ريال سعودي. ويُباع بسعر 204.69 ريال.

جرام الذهب عيار 21:

ارتفع سعر جرام الذهب (عيار 21) للشراء في السعودية إلى نحو 195.03 ريال سعودي. ويُباع بسعر 195.39 ريال.

جرام الذهب عيار 18:

وصل سعر جرام الذهب (عيار 18) للشراء في السعودية إلى نحو 167.17 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 167.48 ريال.

جرام الذهب عيار 14:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) للشراء في السعودية نحو 130.02 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 130.26 ريال.

جرام الذهب عيار 12:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) للشراء في السعودية نحو 111.44 ريال سعودي. ويُباع بـسعر 111.65 ريال.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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