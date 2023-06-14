أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 يونيو في السعودية.. ارتفاع طفيف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية مع نهاية التعاملات، مع ارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمي بدعم من ضعف الدولار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 236.94 ريال ( 63.18 دولار).

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 217.2 ريال ( 57.92 دولار).

فيما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالمملكة إلى 207.32 ريال ( 55.29 دولار ).

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 177.71 ريال ( 47.39 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية نحو 138.22 ريال ( 36.86 دولار).

أسعار شراء سبائك الذهب اليوم في السعودية عيار 24

سعر سبيكة الذهب 1 جرام 236.94 ريال ( 63.18 دولار).

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 1.184.70 ريال ( 315.92 دولار).

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 2.369.40 ريال ( 631.84 دولار).

سعر سبيكة الذهب 100 جرام 23.694.04 ريال ( 6.318.41 دولار).

سعر سبيكة الذهب تولة اليوم 2.762.72 ريال ( 736.73 دولار).

سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم 7.369.56 ريال ( 1.956.22 دولار).

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو جرام اليوم 236.940.38 ريال ( 63.184.10 دولار).