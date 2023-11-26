أسعار الذهب اليوم الأحد 26 من شهر نوفمبر 2023 في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 26 من شهر نوفمبر للعام 2023 الجاري في المملكة العربية السعودية ارتفاع كبير وذلك بعد تراجع أسعار الذهب في الأسبوع الماضي ومن الفقرات التالية سوف نعرض لكم آخر تحديثات لأسعار الذهب في المملكة.

مصدر الصورة: المصري اليوم

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية:

سأعرض لكم أسعار الذهب بداية من عيار 14 حتى عيار 24 بجانب سعر الأونصة والكيلو بالريال السعودي والدولار الأمريكي

سعر سبيكة الذهب تولة اليوم في السعودية

بلغت سعر سبيكة الذهب تولة اليوم في المملكة حوالي 2,815,28 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 750,74 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم في السعودية

بلغت أسعار الذهب عيار 14 اليوم في السعودية عيار حوالي 140,84 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 37,56 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 18

بلغ سعر الذهب اليوم في المملكة عيار 18 حوالي 181,09 ريال سعودي، وهذا ما يعادل 48,29 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في عيار 21 حوالي 211,27ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 56,34 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22 حوالي 221,33 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 59,02 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 حوالي 241,45 ريال سعودي، وهذا ما يعادل 64,39 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية حوالي 241,447,45 ريال سعودي، وهذا ما يعادل حوالي 64,385,99 دولار أميركي.

سعر سبيكة أوقية الذهب اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية

بلغت سعر سبيكة أوقية الذهب اليوم في المملكة حوالي 7,509,74 ريال سعودي، وهذا ما يعادل حوالي 2,002,60 دولار أميركي.