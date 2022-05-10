“التحديث الجديد” أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022.. موعد اعلان تسعيرة البنزين الجديدة لشهر مايو من شركة أرامكو

كما تعودنا مع بداية كل شهر ميلادي جديد يتساءل الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، وفي الوقت الحالي يعتبر أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 واحد من أكثر المواضيع التي تشغل بالهم في المملكة حيث يرغبون في التعرف على الأسعار الجديدة التي تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عنها في كل شهر ميلادي جديد، وذلك حيث تقوم شركة أرامكو التي تعتبر هي المسؤولة بشكل كامل عن تسعير البنزين ومشتقاته في المملكة بالإعلان عن التحديث الجديد الخاص بكل شهر ميلادي حيث تقوم بإعادة التسعير بناءً على عدة عوامل ومن أهم هذه العوامل هو سعر البرميل في السوق العالمي والأحوال الاقتصادية أيضاً.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث حول أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 وذلك حيث اقترب اليوم الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة، وتعتبر السعودية واحدة من أهم الدول التي تمتلك النفط والبترول في العالم كله وتقوم شركة Aramco السعودية بالإعلان عن الأسعار الجديدة في كل شهر ميلادي جديد في يوم العاشر 10 من الشهر وذلك حيث غيرت الشركة النظام الربع سنوي في الإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة للبنزين وأصبحت تقوم بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري وتقوم بالإعلان عن الأسعار في نهاية اليوم العاشر من الشهر حتى يتم العمل بها من اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه.

سعر البنزين في السعودية شهر مايو 2022

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 خلال اليومين القادمين وبالتحديد في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، وحتى الآن يتم العمل بالأسعار الخاصة بشهر أبريل 2022 التي أُعلنت في يوم 10 أبريل 2022 والتي كانت جاءت على النحو التالي:-

سعر لتر بنزين 91 = 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 = 2.33 ريال سعودي.

وسعر لتر الكيروسين = 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر الغاز الطبيعي = 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل = 0.63 ريال سعودي.

أيام قليلة تفصلنا على الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين ومشتقاته في شهر مايو 2022 في المملكة العربية السعودية من جانب شركة أرامكو السعودية المسؤولة عن اعلان قائمة الأسعار في كل شهر ميلادي جديد بعد إجراء تحديثات عليه، ومن المقرر أن تُعلن الأسعار يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 مايو 2022.

جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر مايو

تم الإعلان عن جدول الأسعار الجديد للبنزين والمنتجات البترولية في المملكة العربية السعودية من جانب شركة أرامكو السعودية ولم تشهد الأسعار ارتفاع كما روج البعض، بل شهدت استقرار وجاءت مثلما كانت في الأشهر الماضية كالآتي:-