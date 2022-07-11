أسعار البنزين في السعودية أرامكو لشهر يوليو 2022

يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية إعلان شركة أرامكو أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021، حيث يتم مراجعة سعر البنزين في المملكة يوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم تطبيق السعر الجديد للبنزين في محطات الوقود صباح اليوم التالي “يوم الحادي عشر”.

أسعار البنزين في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهاً بتثبيت أسعار البنزين في السعودية العام الماضي، وذلك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، وهناك توقعات بارتفاع سعر لتر البنزين في محطات الوقود هذا الشهر، إلا أن هذا مجرد توقع ونحن في انتظار إعلان شركة أرامكو للأسعار الجديدة للبنزين لشهر يوليو 2022.

سعر أرامكو للبنزين

تعتبر شركة أرامكو هي المسئولة عن تسعيرات البنزين والديزل والكيروسين في المملكة العربية السعودية، وهناك عوامل تتوقف على أسعار البنزين في السعودية سواء بالارتفاع او الانخفاض أو البقاء كما هي، ومن أبرزها هو سعر النفط عالمياً، آلية العرض والطلب على البنزين، الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم.

وحتى هذه اللحظة يتم العمل في محطات البنزين بأسعار أرامكو لشهر يونيو الماضي، وإليكم سعر لتر البنزين الآن في السعودية:-