أسعار الاضاحى فى الراجحى 2023 وماهى خطوات شرائها

لقد بدأت أسعار الهدي في مصرف الراجحي في الظهور منذ يوم واحد، حيث يرتبط هذا الموسم دائمًا بالشعائر الدينية للحج والصوم والذبح، وبما أن عيد الأضحى يرمز إلى تقديم الأضحية، فإن جميع المسلمين الذين يتمتعون بالقدرة المادية يسعون في هذه الأيام إلى معرفة تفاصيل أسعار الأضاحي مثل: الإبل، والماعز، والجاموس، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تهتم بعض الجهات المصرفية الموثوقة بتقديم الأضاحي بأسعار معقولة وقروض ميسرة للعملاء، لكي يتمكنوا من الاستفادة من هذا الفضل العظيم، ومصرف الراجحي هو واحد من هذه الجهات، حيث يسعى دائمًا إلى توفير أفضل الخدمات لعملائه، وبأسعار تنافسية وميسرة.

أنواع الأضاحي في الراجحي

يعمل مصرف الراجحي على توفير الأضاحي لعملائه في فترة عيد الأضحى المبارك، ولتسهيل هذه العملية يتم ذبح تلك الأضاحي في الأماكن الرسمية المخصصة لذلك، ومن ثم يتم توزيعها بشكل صكوك على العملاء حتى يتسنى لهم تسلمها، وينقسم تلك الأضاحي إلى أنواع مختلفة تتضمن العجل، والجاموس، والبربري والبقر، والسواكني، والروماني، والنعيمي، ويتاح للعملاء اختيار نوع الأضحية التي يرونها مناسبة لهم وتناسب احتياجاتهم.

سعر الهدي في الراجحي 2023

يعتبر مصرف الراجحي من أشهر البنوك التي تقدم خدمات الأضاحي للعملاء في فترة عيد الأضحى المبارك، ويشمل هذا العرض العديد من أنواع الأضاحي المختلفة التي يمكن للعملاء اختيارها وتضمن كل نوع من تلك الأضاحي جودة عالية وأسعار مناسبة، ومن بين تلك الأنواع:

يمكن العثور على هدي الروماني الذي يبلغ سعره 1080 ريالًا.

والسواكني بسعر حالي يبلغ 1115 ريالًا.

وهناك أيضًا هدي البربري الذي يكلف 855 ريالًا للأضحية.

بينما يبلغ سعر الهدي النعيمي 1490 ريالاً.

طريقة شراء الهدي من الراجحي للأضحية

ييعد مصرف الراجحي من البنوك التي توفر خدمات شراء الأضاحي بالطريقة الإلكترونية، حيث يتمكن العملاء من شراء أنواع الأضاحي المتاحة بكل سهولة ويسر، وذلك باتباع الخطوات التالية: