أسعار الاستقدام من إندونيسيا للسعودية 1444.. شروط الخدمة والأوراق المطلوبة

أسعار الاستقدام من إندونيسيا للسعودية 1444 والتي يتم تطبيقها بالعام الجديد بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على استقدام العمالة المنزلية من خارج المملكة، وتختلف رسوم الاستقدام من بلد لآخر، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة قد كشفت عن إتاحة استقدام العمالة الإندونيسية للمملكة، وذلك بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في جزيرة بالي بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وبين ممثل الجانب الإندونيسي، وزير القوى العاملة بإندونيسيا، وبحسب الاتفاق، فإن باب استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا قد تم إعادة فتحه من جديد.

أسعار الاستقدام من إندونيسيا للسعودية 1444

تقوم الجهة المسؤولة بالمملكة العربية السعودية، بتحديد أسعار الاستقدام من إندونيسيا للمملكة بناء على القيمة الفعلية للاستقدام، بالإضافة للتكلفة الفعلية لشركات الاستقدام من إندونيسيا للمملكة، كذلك المهنة التي يقوم بها العمالة المراد استقدامهم، وتختلف أسعار الاستقدام بناء على الشركة التي تقوم بالاستقدام، وتتراوح الأسعار بين 17 ألف ريال سعودي وحتى 23 ألف ريال سعودي، ويجدر بالمتقدم للحصول على الخدمة، أن يقوم بسداد الرسوم للشركة التي ستقوم باستقدام العمالة.

شروط الاستقدام من إندونيسيا للمملكة 1444

وللاستقدام من إندونيسيا للمملكة، يوجد بعض الشروط التي يجب مراعاة توافرها للحصول على تلك الخدمة تتمثل في الآتي:

الحد الأدنى لعمر المتقدم بطلب الاستقدام 24 عام.

أن تكون المهن المطلوب الاستقدام لها من نفس جنس مقدم الطلب.

أن يكون لصاحب الطلب حساب رسمي على منصة أبشر الإلكترونية.

ألا يكون مسجل على مقدم الطلب أي مخالفات مرورية.

أن يكون مقدم الطلب من المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون أحد الموظفين أو المستثمرين بداخل المملكة

ألا يكون مزدوج المهنة.

أن يقوم بتقديم قسيمة راتب، ويجب مراعاة أن يكون الحد الأدنى للراتب 5 آلاف ريال.

أن يقوم المتقدم بتقديم كشف حساب بنكي يتضمن 35 ألف ريال خلال الشهور ال6 الأخيرة.

الأوراق المطلوبة للاستقدام بالسعودية

ولاستقدام العمالة، يجب أن يقوم مقدم الطلب بتقديم بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، وتضمنت قائمة الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها الآتي: