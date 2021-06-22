أسعار الأضاحي 2021 في السعودية وكيفية حجز موعد الذبح إلكترونيًا

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحي المبارك، الذي يوافق فلكيًا يوم الثلاثاء 20 يوليو القادم، ويعد من أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد والتقرب إلى الله والعبادة في نفس الوقت هو شراء الأضحية، وهو ما وفرته حكومة المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني؛ تيسيرًا علي المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

ويبحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة، في الوقت الراهن، علي طريقة لحجز وشراء صك الأضحية، ومعرفة أسعار الأضاحي لعام 2021، فالأضحية هي أحد شعائر الإسلام والتقرب إلى الله.

ومع بداية انتشار فيروس كورونا، أتاحت حكومة السعودية حجز صك الأضحية إلكترونيًا،ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها لمنع تفشي الفيروس، حيث تساعد هذه الخدمة في تنظيم عملية حجز وشراء الأضاحي، وتعمل علي منع التكدس والزحام .

أسعار الأضاحي 2021

تحتلف أسعار الأضاحي هذا العام في السعودية عن الأعوام السابقة، حيث أعلنت الجميعات المسئولة عن الأضاحي بعض الأسعار، التي جاءت علي النحو التالي:

بلغ أسعار الأضاحي الروماني هذا العام حوالي 1080 ريال سعودي

بينما بلغ سعر النعيمي حوالي 1490 ريال سعودي.

كما وصل سعر أضاحي البربري إلى 855 ريال سعودي.

كيفية حجز موعد ذبح الأضحية إلكترونيًا

وينبغي علي المواطنين والمقيمين في الممكلة حجز موعد لذبح الأضحية، وذلك تطبيقًا للتباعد الإجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

زيارة موقع ذبح الأضحية والدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

بعدها نقوم باختيار خدمة حجز موعد.

بعد ذلك نقوم بكتابة جميع المعلومات الملطوبة والتي تتمثل في : اختيار التوقيت الأنسب وعدد الأضحية.

ثم اختبار أقرب مسلخ في المدينة التي تسكن فيها.

إدخال كافة بيانات صاحب الأضحية من أجل التأكيد علي الحجز.

وبعد مراجعة جميع البيانات السابقة يتم الضغط علي خيار “تأكيد الحجز.

ويجدر بالأشارة إلى أن الأوقات الأنسب للأضحية هو عقب الانتهاء من صلاة العيد، وحتي غروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق، أي ما يوافق رابع ايام العيد، ألا أنه يفضل الذبح خلال ساعات النهار.

شروط الأضحية

حددت دار الإفتاء المصرية، عدة شروط يجب توافرها في الأضحية الصحيحة، والتي من أبرزها: