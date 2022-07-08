يشغل بال المسلمين في مثل هذه الأيام المباركة أسعار الأضاحي والتي تختلف وفقا لنوعها ووزنها ونحن اليوم سنستعرض لكم أسعار الأضاحي التي طرحها مصرف الراجحي حيث يوفر مجموعة مختلفة من الأضاحي وذلك للمواطنين المحتاجين بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الاطلاع على أسعارها من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي والذي يوجد به قائمة تبيّن الأسعار وفقًا لأوزان الأضاحي ونوعها حيث يتم الاختيار وتقديم طلب مدرج به طريقة الدفع والبيانات الشخصية.

أسعار الأضاحي الراجحي 1443

ينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض، العيد ليقومون بالاحتفال به حيث من أهم مظاهر الاحتفال ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين وذلك لإدخال الفرحة في قلوبهم في مثل هذه المناسبة الدينية السعيدة، يمكن شراء صك الأضحية الخاص ببنك الراجحي عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات الهامة وذلك لاختيار الأضحية المناسبة والتي تتنوع ما بين جمال وخراف وعجول والتي يمكن بيعها بالكيلو وتتراوح أسعارها ما بين 750 إلى 2000 ريال سعودي.

سعر أضحية مصرف الراجحي

من خلال هذه الفقرة سنوضح لكم مجموعة من الأسعار الذي طرحها الراجحي لهذا العام وهم كالآتي:

سعر لحم الجمال التي وزنها ما بين 150 كيلو إلى 200 كيلو سجل 6000 آلاف ريال سعودي.

سعر كيلو الخراف الروماني الذي يتراوح وزنه من 18 كيلو إلى 22 كيلو حوالي 1400 ريال سعودي.

سعر خروف نعيمي وزنه 23 كيلو سجل سعر 1950 ريال سعودي.

سعر النجدي الصغير يتراوح سعره ما بين 1000 ريال سعودي 1400 ريال سعودي.

طريقة تقديم طلب لشراء أضاحي بنك الراجحي